Адвокат Сизиковой заявил, что теннисистка подаст иск за клевету

Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже по подозрению в участии в договорном матче на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос», считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.

«Сизикова не захотела взять адвоката во время задержания, поскольку считает себя полностью невиновной. Но как только она выйдет на свободу, она подаст жалобу на клевету, потому что всё это абсолютная клевета, Яна абсолютно невиновна. Она не имеет никакого отношения к фальсификации игр. В прошлом году, когда она наткнулась на какие-то слухи в интернете от итальянского блогера, который говорил о подобных матчах, о сделанных денежных ставках, она немедленно обратилась в Женскую теннисную ассоциацию. У неё было встреча в WTA, она объяснила, что именно случилось, что её тревожило. WTA сказала, что проведёт расследование. С тех пор Яна не получала никаких новостей от WTA, она приехала во Францию в этом году. Когда она была задержана во время «Ролан Гаррос» в условиях, которые описывает пресса, она была очень шокирована», — заявил адвокат спортсменки Фредерик Бело, слова которого цитирует РИА Новости.

Российская теннисистка Сизикова была задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Ранее в посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже.