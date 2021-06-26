Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.
- Reuters
Встреча завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.
Россиянин впервые в своей карьере выиграл турнир на травяном покрытии.
Ранее Медведев обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира АТР на Майорке.
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