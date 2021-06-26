Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.
Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке
  • Reuters

Встреча завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

Россиянин впервые в своей карьере выиграл турнир на травяном покрытии.

Ранее Медведев обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира АТР на Майорке.

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