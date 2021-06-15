«Нравилась бунтарская манера поведения Сафина»: теннисистка Андреева о кумирах, поддержке семьи и силе Шараповой

Рафаэль Надаль заслуживает большего уважения, чем Роджер Федерер. Об этом в интервью RT заявила финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Эрика Андреева. По её словам, никто не может сравниться с теннисистами «большой тройки», но испанец выделяется благодаря своему невероятному трудолюбию. Спортсменка также вспомнила начало своего пути в теннисе, рассказала, почему восхищается Маратом Сафиным и в чём заключается уникальность Марии Шараповой, и выразила мнение, что в ближайшее время не стоит ждать появления новой Штеффи Граф.

«Не все могут справиться с моральным давлением»

— Какие у вас были ощущения после выхода в финал юниорского «Ролан Гаррос»?

— Сразу после полуфинала думала только о том, что удалось выиграть такую тяжёлую встречу, вытащить три матчбола. Поэтому просто испытывала радость от победы, как и на любом другом турнире. И только спустя некоторое время мне все начали писать, поздравлять с выходом в финал, и уже тогда пришло осознание произошедшего.

— Волновались, выходя на корт в решающем матче?

— Мне повезло, что три из шести матчей на «Ролан Гаррос» я провела на одном из самых больших кортов для юниоров. Но особенно заволновалась, когда, выходя на финал, увидела объявлявшего нас ведущего и большое количество зрителей. Тогда занервничала, но, как только встреча началась, это чувство ушло, осталась лишь концентрация на игре.

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— Были ли среди зрителей те, кто поддерживал персонально вас?

— Да, и достаточно много, в том числе французские любители тенниса. Но россияне тоже были, слышала выкрики: «Давай! Давай!» Хотя русских флагов в тот момент не видела. К счастью, этот матч проходил днём, и зрителям не пришлось покидать стадион из-за комендантского часа.

— Какие цели ставили перед собой перед стартом «Ролан Гаррос»?

— Как и на все турниры до этого ехала с целью выиграть, мы для этого много работали и готовились. Поэтому то, что прошла так далеко по турнирной сетке, не стало для меня неожиданностью.

— В связи с этим какие эмоции от турнира? Радость от выхода в финал или всё-таки горечь от того, что не хватило одного шага до титула?

— Сразу после матча я была очень расстроена и разочарована, так как понимала, что упустила возможность завоевать трофей. И только потом, спустя час, когда все начали писать и поддерживать, накрыло ощущение радости.

— Кто поздравил вас в первую очередь?

— Конечно, моя семья, родители и многие родственники. Это для меня было очень важно, так как именно их поддержка и мнение имеют для меня наибольшее значение.

— Родители не приехали с вами в Париж?

— Нет. Из-за ограничений можно было взять только одного члена команды, поэтому со мной был только мой тренер Кирилл Крюков. Но они и так редко со мной путешествуют по соревнованиям, поэтому не сказала бы, что мне было тяжело из-за их отсутствия.

— Для вас это лишь второй турнир после Australian Open — 2020, где параллельно с юниорами выступали лучшие теннисисты мира. Пересекались ли с кем-то из них?

— Не сказала бы, что турнир запомнился необычными ситуациями. Хотя было забавно наблюдать, как в тренажёрном зале рядом со мной на велосипеде занималась Слоан Стивенс. Или приятно видеть в основной сетке девочку, с которой ещё недавно играли на юниорских турнирах. Пару раз встречала Стефаноса Циципаса, Елену Веснину, Александра Зверева.

— Некоторые теннисисты всё чаще жалуются на то, что им надоело жить в «пузыре». Насколько непросто вам следовать всем мерам безопасности?

— Мне не было тяжело. Когда играешь матч за матчем, готовишься к следующей встрече, тренируешься до и после неё, уже не замечаешь ограничений, потому что и без них мы особо никуда не выходим, хотя на первой неделе разрешалось покидать «пузырь» всего на час. Зато нагулялись вдоволь после окончания French Open. Я была первый раз в Париже, поэтому он мне понравился, особенно впечатлил центр — очень красивый.

— В полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» помимо вас вышли три россиянки. Говорит ли это о постепенном возвращении женского тенниса в стране на прежний уровень?

— Безусловно, в России сейчас много хороших юниоров. Но в то же время я бы пока не стала загадывать, стоит ли ожидать от них прорыва, потому что у всех по-разному происходит переход из юниорского во взрослый теннис. Всё зависит от каждого конкретного спортсмена.

— По вашему мнению, почему успешные юниорки зачастую блекнут на взрослом уровне?

— Думаю, всё дело скорее не в физической форме или проблемах, связанных со взрослением, а в психологии. На взрослом уровне от спортсмена всегда требуется 100%-ная отдача, поэтому не все могут справиться с моральным давлением.

— Благодаря успеху на «Ролан Гаррос» о вас уже сейчас говорят как о надежде женского тенниса. Оказывает ли это на вас дополнительное давление?

— Нет, не сказала бы. У каждого свой путь, своя дорога, поэтому всё зависит только от меня. Сама я ощущаю, что готова к этому переходу, думаю, у меня всё получится.

— Мария Шарапова выиграла Уимблдон в 17 лет, будучи вчерашней юниоркой. Почему сейчас такое практически невозможно представить?

— Она в принципе очень сильный человек, который способен на многое вне зависимости от обстоятельств. А сейчас в условиях пандемии соревнований стало значительно меньше, соответственно, конкуренция возросла — стало сложнее набрать очки, чтобы хотя бы попасть на взрослый турнир Большого шлема, не говоря уже о победе.

— Следили за выступлением соотечественниц во взрослой сетке?

— Да, мне нравится Светлана Кузнецова, поэтому я очень расстроилась, когда она уступила Виктории Азаренко и выбыла в первом же круге. При этом порадовала Елена Веснина, которая сумела хорошо выступить после долгого перерыва. К сожалению, у юниоров не было возможности посетить взрослые матчи: нужно было покупать билеты, да и времени не было. Но по возможности следила за всеми.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило Анастасии Павлюченковой для победы над Барборой Крейчиковой в решающем матче French Open?

— Честно говоря, мне не удалось посмотреть финал, но, скорее всего, её немного подвела физическая форма.

«Иногда беру пример с младшей сестры»

— С чего начался ваш путь в теннисе?

— Наверное, как и многих, в теннисную секцию меня привели родители, хотя к занятиям я спокойно относилась, никаких истерик или скандалов не было. Меня отдали в группу для детей от пяти лет, но мне тогда было около четырёх. Сказали, если ничего не будет получаться, то можно прийти через год, но в результате оставили. Со мной на занятия ходила мама, ей приходилось переодеваться в спортивную форму и собирать за мной мячики, чтобы я успевала поиграть. Некоторые даже думали, что она мой второй тренер. Примерно в восемь-девять лет появилось осознание, что я хочу продолжать заниматься теннисом. Хотя изначально мне просто нравилось ударять по мячу, наблюдать за тем, как играют другие. Но постепенно и самой захотелось выйти на корт.

— Ваши родители связаны со спортом?

— Нет. Мама любила смотреть теннисные матчи, когда была мной беременна, а потом и сама записалась в любительскую группу.

— Помните ваш первый турнир?

— Да, мы ещё тогда играли на низких сетках. Особенно запомнились эмоции мамы. Она снимала на камеру мой матч, а изображение получилось некачественным, потому что от волнения у неё тряслись руки. Она даже шутит, что не понимает, как можно было настолько сильно переживать, даже больше, чем сейчас.

— Ваша сестра Мирра пошла в теннис вслед за вами?

— Да, между нами три года разницы, и мы всегда много времени проводили вместе. И когда я начала заниматься, она тоже постоянно была на корте. Поэтому у неё просто не было выбора. Сейчас мы уже вместе тренируемся, бывает, по просьбе тренера я ей что-то подскажу, иногда она мне что-то посоветует.

— Задумывались ли о том, чтобы стать новыми сёстрами Уильямс?

— Конечно, но, думаю, мы как минимум не подходим по физическим параметрам. Скорее, нам бы хотелось стать знаменитыми сёстрами Андреевыми.

— Кто является вашим кумиром в мире тенниса?

— Я ориентируюсь на Симону Халеп, мне очень нравится её стиль игры, её характер. Также я бы выделила Эшли Барти и Лейлу Фернандес. Не скрою, что иногда беру пример с младшей сестры.

— Пересекались ли где-то с этими теннисистками?

— Видела Лейлу в раздевалке на «Ролан Гаррос». А с Эшли и Симоной пока нет. Но, честно говоря, не знаю, как бы поступила, если бы их встретила. Постеснялась бы отвлекать, если бы увидела, что человек занят. Что касается других именитых спортсменок, то на сборах пересекались с Весниной и Верой Звонарёвой, но много пообщаться не получилось.

— Против кого хотели бы выйти на корт?

— Было бы интересно сыграть с Кузнецовой.

— Почему среди большого количества сильных теннисисток сейчас нет ярких звёзд, какими в своё время были Штеффи Граф или Мартина Навратилова?

— Мне кажется, в настоящий момент многие отдают предпочтение силовому теннису, больше работают над физической формой, очень мало теннисисток, играющих головой. Да, ещё недавно на вершине была Серена Уильямс, а сейчас с ней уже никто не сравнится. Кроме того, современные технологии тоже в некоторой степени уравнивают шансы на высокий результат. Поэтому пока вряд ли стоит ожидать появления звёзд подобного уровня.

— Кого бы вы выделили в мужском теннисе?

— Раньше мне очень нравился Марат Сафин, его свободная, даже бунтарская манера поведения на корте. А сейчас восхищаюсь «большой тройкой», даже не знаю, кто бы мог её превзойти. Когда я смотрю на таких спортсменов, как Рафаэль Надаль или Новак Джокович, даже не могу представить, сколько им приходилось работать, чтобы достичь такого уровня. Они на голову выше всех остальных.

— А если выбирать из «большой тройки» кого-то одного?

— Понимаю, почему многие отдают предпочтение Роджеру Федереру, но я бы выбрала Надаля, потому что он всего добился сам, исключительно благодаря упорному труду и силе воли. Кстати, мне один раз удалось побывать на его матче с Ником Кирьосом. Было неловко, потому что я сидела в боксе австралийца, а болела за Рафу. (Смеётся.)

— Помимо выхода в финал «Ролан Гаррос» вы выиграли два турнира ITF на грунте. Это ваше любимое покрытие?

— Да. Мне нравится, что на этом покрытии более длинные розыгрыши, больше ударов, а значит, интереснее игра. Мне это полностью подходит.

— Как бы вы охарактеризовали свой стиль игры?

— Я не люблю атаковать с первых ударов, поэтому я выжидаю момент и только тогда начинаю действовать более агрессивно.

— Каковы ваши цели на ближайшее будущее и на карьеру в целом?

— Сейчас планирую попасть на Уимблдон и выступить на предваряющем его турнире. Потом будем готовиться к оставшейся части сезона. Что касается карьеры, то хочется выиграть как можно больше турниров Большого шлема и выступить на Олимпиаде. Для меня победы важнее, чем высокие места в рейтинге. Потому что только после триумфа испытываешь невероятные эмоции, настоящую эйфорию.

— Не боитесь ли, что придётся чем-то жертвовать, чтобы построить успешную спортивную карьеру?

— Смотря что под этим подразумевать. Для меня самая большая жертва — это то, что приходится делительное время находиться вдалеке от семьи. Она для меня — самое важное в жизни, больше ни к чему я так не привязана. Что касается учёбы, то конкретных планов тоже нет, пока лишь приходится находить компромисс, чтобы совмещать её с теннисом.

— В фигурном катании к спортсменкам вашего возраста приковано пристальное внимание, болельщики готовы всеми силами защищать своих кумиров. Хотели бы вы, чтобы и в теннисе был такой уровень популярности в раннем возрасте?

— Это другой вид спорта со своими возрастными категориями, поэтому к нам слава приходит значительно позже. На данный момент мне этого и не нужно. Если честно, даже не знаю, есть ли у меня персональные болельщики или посвящённые мне страницы в соцсетях.

— За какими видами спорта следите, помимо тенниса?

— Мне как раз нравится смотреть фигурное катание, особенно когда проходит чемпионат мира или Европы, всегда болею за россиян. Кроме того, люблю сноуборд-кросс, я знакома с Николаем Олюниным, наблюдаю за его выступлениями.

— В фигурном катании выделяете ли кого-то конкретного?

— В целом переживаю за наших, но особенно мне симпатична Евгения Медведева, нравится её поведение и менталитет.

— Чему посвящаете свободное время?

— Когда была пандемия, я играла на гитаре, вспоминала произведения, которые изучала в музыкальной школе. Кстати, её я тоже посещала благодаря маме. А в свободное время с Миррой ходим в канатные парки, мне нравится лазить, преодолевать различные препятствия.