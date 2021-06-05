Восхождение Медведева, сенсация от Павлюченковой и «побег» Осаки: чем запомнилась первая неделя «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Роджер Федерер одержал две победы на своём первом за год мейджоре. Первая ракетка мира среди женщин Эшли Барти из-за травмы снялась с турнира. Вице-лидер мирового рейтинга Наоми Осака отказалась от участия после штрафа за отказ от общения с прессой. А Анастасия Павлюченкова выбила посеянную под третьим номером Арину Соболенко. Чем запомнилась первая неделя «Ролан Гаррос» — в материале RT.

Три победы Медведева подряд

Для российских любителей тенниса главным событием первой недели Открытого чемпионата Франции можно считать долгожданные успехи Даниила Медведева. Будучи двукратным финалистом турниров Большого шлема, за всю карьеру он так и не смог выиграть ни одного матча на «Ролан Гаррос». Но в этом году спортсмен добрался сразу до четвёртого круга и гарантировал себе вторую строчку в мировом рейтинге по итогам соревнований.

Медведев начал турнирный путь со встречи с казахстанцем Александром Бубликом, который так же, как и россиянин, известен своей нелюбовью к грунту. Бублик уже в первых геймах стал слишком много ошибаться и практически всегда отдавал очки на своей второй подаче, так что Медведеву удалось завладеть преимуществом и выиграть первый сет. В следующей партии он с ходу выиграл четыре гейма подряд и тоже довёл её до победы. Затем Бублик взял игру в свои руки и повёл со счётом 5:3, но потом внезапно перестал попадать первой подачей и допустил две подряд двойные ошибки. Медведев воспользовался этим замешательством соперника и выиграл первый матч на главном грунтовом турнире.

После этого россиянин встречался с победителем юниорского «Ролан Гаррос» Томми Полом из США. Американцу удалось взять первый сет, но большего Медведев ему не позволил. Он взял подачу соперника восемь раз, и этого оказалось достаточно, чтобы завершить три следующие партии в свою пользу. Эта победа стала для второй ракетки мира 20-й в нынешнем сезоне.

В третьем круге Медведев впервые встретился с сеяным соперником — им стал обладатель 32-го номера Рейлли Опелка из США. Россиянин неудачно стартовал в поединке с ним, проигрывая со счётом 1:3, но затем выиграл десять геймов из 12. Медведев особенно здорово действовал на подаче и долгое время не давал сопернику шансов хотя бы на брейк-пойнт. Проведя на корте чуть больше полутора часов, россиянин оформил выход в 1/8 финала, допустив всего лишь 16 невынужденных ошибок за весь матч. Вторую неделю на «Ролан Гаррос» Медведев начнёт встречей с посеянным под 22-м номером чилийцем Кристианом Гарином.

Успехи «большой тройки»

Не отстаёт от россиянина и «большая тройка», наконец-то воссоединившаяся спустя долгое время. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер впервые оказались в одной половине турнирной сетки на мейджоре и пока что планомерно идут к единственной путёвке в финал.

У теннисистов из Сербии и Испании пока не было никаких поводов для беспокойств. Джокович и Надаль одержали по две победы, не отдав ни одного сета. 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» даже отметился «баранкой» во встрече второго круга с Ришаром Гаске, который в тот момент оставался последним французом в мужской сетке турнира. Надаль, праздновавший свой 35-й день рождения, выиграл 17-й матч с Гаске и при этом сам ему ни разу не уступил.

Успехи первой и третьей ракеток мира удивления вряд ли вызывали. Любителей тенниса гораздо больше интересовало, что на их фоне покажет 39-летний Федерер, который после Australian Open 2020 года выиграл всего один официальный матч.

На своём втором «Ролан Гаррос» за шесть лет швейцарец стартовал с победы над узбекистанцем Денисом Истоминым, после чего встретился с гораздо более опасным соперником — хорватом Марином Чиличем. Они обменялись двумя первыми сетами, в которых был зафиксирован одинаковый счёт 6:2, и добрались до тай-брейка в третьем. В укороченном гейме соперники были равны, но всё решила двойная ошибка хорвата. После этого Федерер всё-таки довёл матч до своей победы. На каждом парижском мейджоре, в котором он участвовал с 2004 года, он обязательно доходит до третьего круга.

Отказы Барти и Осаки

Женский турнир уже лишился львиной доли своих фаворитов. До второй недели «Ролан Гаррос» не добрались три первые сеяные теннисистки, причём вылет двух из них никак не связан со спортивными причинами.

Самым громким событием чемпионата стал уход японки Наоми Осаки. Перед турниром она объявила, что не будет общаться с журналистами и участвовать в пресс-конференциях, чтобы не испытывать лишний стресс. Свою угрозу она исполнила после победы над румынкой Патрисией-Марией Циг и была за это оштрафована на $15 тыс. Организаторы предупредили, что дисквалифицируют спортсменку, если это повторится, но она добровольно снялась с турнира. Осака упустила шанс побороться за первую строчку рейтинга и улучшить свой результат на «Ролан Гаррос» — ей ещё ни разу не удавалось пройти дальше третьего круга.

Шанс на то, чтобы возглавить рейтинг WTA, у Осаки действительно был, так как следом турнир покинула Эшли Барти. В Париж она приехала с незалеченной травмой бедра и с трудом обыграла в первом матче американку Бернарду Перу. Но на игру с полькой Магдой Линетте у австралийки сил не хватило. Проиграв первый сет со счётом 1:6, Барти задержалась только на четыре гейма и закончила матч досрочно.

Барти была не первой теннисисткой, которой пришлось покинуть турнир из-за травмы. Ранее это сделала посеянная под 11-м номером чешка Петра Квитова. Она повредила лодыжку во время общения с журналистами после первого матча. Если бы Квитова по примеру Осаки отказалась от интервью, то вполне могла бы продолжить играть, но вместо этого она пропустила в третий круг россиянку Елену Веснину. Для олимпийской чемпионки это было первое за три года участие в турнире Большого шлема, и она сразу же прошла два первых раунда.

Никого, кроме Павлюченковой

После двух первых ракеток мира турнир покинула и посеянная под третьим номером белоруска Арина Соболенко. Для неё препятствием на пути в 1/8 финала стала Анастасия Павлюченкова. Россиянка преподнесла пока что главную сенсацию турнира, обыграв одну из лучших теннисисток нынешнего грунтового сезона.

Их встреча состоялась при непростых условиях: перед ней прошёл дождь, и теннисисткам пришлось играть на тягучем и медленном корте. Павлюченкова поначалу уступала со счётом 1:3, но затем выиграла три гейма подряд и довела сет до победы благодаря уверенной игре у сетки, которая помогла выиграть и последнее очко. Соболенко сумела отыграться во второй партии, но в третьем сете белоруску словно подменили. Начав с двух двойных ошибок, она продолжила дарить очки сопернице, и Павлюченкова этим активно пользовалась. Четвёртая ракетка мира в итоге не выиграла ни одного гейма, и дальше прошла российская теннисистка.

Кроме Павлюченковой, никто из россиянок в четвёртый круг не вышел, хотя такой шанс ещё будет у Варвары Грачёвой, которую ждёт встреча с украинкой Мартой Костюк. В следующем матче Павлюченкова сыграет с ещё одной белоруской — Викторией Азаренко — и попытается спустя десять лет вернуться в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Вылеты Тима и Рублёва

В мужской сетке фавориты пока чаще оправдывают свой статус, но всё-таки и здесь не обошлось без потерь. Двум теннисистам из первой десятки посева не удалось не только пробиться во вторую неделю, но и вообще выиграть хотя бы матч. Этими игроками оказались австриец Доминик Тим и россиянин Андрей Рублёв.

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Тим с 2016 года всегда доходил как минимум до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и одно время считался главным претендентом на победу после Надаля. Новую попытку завоевать титул австриец начал с того, что выиграл два сета у 68-й ракетки мира Пабло Андухара из Испании. 35-летний спортсмен ещё никогда в жизни не отыгрывался в такой ситуации и никогда не обыгрывал соперника из первой пятёрки мирового рейтинга, но в этот раз смог прервать обе неудачные серии. Спустя четыре с половиной часа после начала игры Тим потерпел неожиданное поражение.

Не успел себя проявить в Париже и Рублёв, чей матч с немцем Яном-Леннардом Штруффом развивался совсем по другому сценарию. Россиянин уступил в двух первых партиях, из которых одна закончилась на тай-брейке, после чего героически сравнял счёт. В этом году он уже дважды обыгрывал 42-ю ракетку мира, но в этот раз немец оказался сильнее в пятом сете. Рублёв не смог защитить очки, заработанные за выход в четвертьфинал, но свою седьмую строчку в мировом рейтинге не потеряет, пока Федерер не дойдёт до финала.