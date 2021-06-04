Хачанов высказался о вылете с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение во втором круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» от японца Кея Нисикори.

«Это больно. Очень обидно настолько рано покидать один из моих самых любимых турниров. Я старался изо всех сил. Я сражался до последнего, однако этого оказалось недостаточно. После таких дней мы получаем больше уроков и быстрее развиваемся. Это заставляет меня ещё лучше работать и быть ещё более голодным после возвращения. Солнечные дни скоро вернутся, я уверен! Спасибо, «Ролан Гаррос»! До следующего года», — написал Хачанов в своём Instagram.

Россиянин проиграл японцу в пятисетовом матче со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 5:7.

Ранее Тарпищев объяснил поражения Рублёва, Хачанова и Карацева на «Ролан Гаррос».