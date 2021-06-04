Хачанов высказался о вылете с «Ролан Гаррос»
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«Это больно. Очень обидно настолько рано покидать один из моих самых любимых турниров. Я старался изо всех сил. Я сражался до последнего, однако этого оказалось недостаточно. После таких дней мы получаем больше уроков и быстрее развиваемся. Это заставляет меня ещё лучше работать и быть ещё более голодным после возвращения. Солнечные дни скоро вернутся, я уверен! Спасибо, «Ролан Гаррос»! До следующего года», — написал Хачанов в своём Instagram.
Россиянин проиграл японцу в пятисетовом матче со счётом 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 5:7.
Ранее Тарпищев объяснил поражения Рублёва, Хачанова и Карацева на «Ролан Гаррос».