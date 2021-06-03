Тарпищев объяснил поражения Рублёва, Хачанова и Карацева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Аслана Карацева и Романа Сафиуллина в матчах первого и второго круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Карацев должен был побеждать Кольшрайбера при более тактически грамотной игре. Аслан очень неудачно принимал, да и в ключевых моментах ошибался. Очевидно, что у нашего теннисиста был психологический стресс — желание победить сработало не в лучшую сторону. С Рублёвым аналогичная ситуация: внутри сидела обязаловка выиграть. Сафиуллин свою партию по силе проиграл, Хачанов же в четвёртом сете должен был побеждать, но сказался фактор нетренированности. Но четвёртый сет — тоже психологический момент», — приводит слова Тарпишева «Чемпионат».

Рублёв в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу (3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 4:6). Во втором раунде Роман Сафиуллин уступил другому представителю Германии — Александру Звереву (6:7, 3:6, 6:7), Карен Хачанов — японцу Кею Нисикори (6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6), Аслан Карацев — немцу Филиппу Кольшрайберу (3:6, 6:7, 6:4, 1:6).

Ранее сообщалось, что Карацев сломал ракетку во время матча с Кольшрайбером.