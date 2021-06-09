Рекорды в Париже: Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», Веснина и Карацев сразятся за титул в миксте

Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема. Она ворвалась в квартет сильнейших на «Ролан Гаррос» после тяжёлой победы над спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной. Елена Веснина и Аслан Карацев станут первой российской парой, которая сразится за титул в миксте. Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу и завершил выступление на соревнованиях в Париже.

Дебютный полуфинал Павлюченковой

Нынешний Открытый чемпионат Франции вновь показал, какими непредсказуемыми бывают результаты в женском теннисе и как часто в нём меняются лидеры. В четвертьфинал «Ролан Гаррос» не вышла ни одна спортсменка из тех, которые добились этого на предыдущем турнире Большого шлема. Такая ситуация повторилась уже в пятый раз подряд. При этом из тех, кто всё-таки оказался в восьмёрке лучших в Париже, сразу шестеро никогда в карьере не доходили до этой стадии.

Подобным опытом могли похвастаться только двое — действующая победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек из Польши и Анастасия Павлюченкова. Российская теннисистка вышла в четвертьфинал мейджора в седьмой раз за последние десять лет и пока ещё ни разу не делала следующий шаг по турнирной сетке. Очередной шанс ей предоставила встреча с бывшей соотечественницей Еленой Рыбакиной, ныне выступающей за Казахстан.

Девушки никогда не соперничали на корте, но в Париже успели хорошо изучить возможности друг друга. Они объединились для участия в парном турнире и тоже дошли в нём до четвертьфинала. На один день им пришлось оказаться по разные стороны сетки и определить, кто из них лучше играет в одиночный теннис.

У Павлюченковой был шанс в первом же гейме повести на чужой подаче — Рыбакина так часто ошибалась, что подарила россиянке два брейк-поинта, но та ими не воспользовалась. Когда же подобная возможность появилась у казахстанской теннисистки, она незамедлительно повела со счётом 4:1. Павлюченкова после этого заиграла гораздо качественнее и смогла догнать соперницу, стоило той допустить две двойные ошибки в одном гейме.

В дальнейшем соперницы уже не упускали свою подачу, хотя у Рыбакиной количество невынужденных ошибок продолжало расти. В 12-м гейме Павлюченкова выиграла активными розыгрышами четыре очка и должна была перехватить инициативу, но в тай-брейке её ждал провал. Рыбакина выиграла пять очков подряд и не упустила такое солидное преимущество.

Подобное положение вещей совсем не отражало истинный расклад сил, и Павлюченкова принялась это доказывать во второй партии. Подача в её исполнении стала таким грозным оружием, что Рыбакиной больше не приходилось надеяться на брейк — в первых трёх геймах на приёме она заработала всего лишь четыре очка.

Стоило же казахстанской спортсменке ослабить хватку, как Павлюченкова пошла в атаку и выиграла четыре гейма подряд. Её реализация первой и второй подачи достигла фантастических 80%, а количество невынужденных ошибок за два сета составило всего лишь 13 против 29 у соперницы. Такая статистика давала большую надежду россиянке перед заключительной партией.

Но она получилась даже ещё более напряжённой, чем предыдущие. Девушки дважды обменивались брейками, безуспешно пытаясь избежать долгого розыгрыша сета, после чего стали держаться своей подачи. Ни одна из соперниц не могла даже заработать брейк-поинт. Самым опасным моментом для Рыбакиной стал мощный кросс Павлюченковой при счёте 7:6, после которого россиянке оставалось выиграть два очка для победы, но вместо этого она ошибками сама же ликвидировала своё преимущество.

Рыбакина дрогнула только в 16-м гейме. После её двух аутов по длине Павлюченкова удачно вышла к сетке, после чего соперница сразу же сделала двойную ошибку и была вынуждена признать поражение. Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира Большого шлема впервые с тех пор, как до этой стадии дошла Елена Веснина на Уимблдоне 2016 года. Уроженка Самары заодно гарантировала себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга.

Путёвку в решающий матч «Ролан Гаррос» Павлюченкова оспорит с ещё одним открытием турнира — Тамарой Зиданшек из Словении. 85-я ракетка мира никогда раньше не доходила даже до третьего круга мейджоров, теперь же сумела оказаться в квартете сильнейших после победы над испанкой Паулой Бадосой. Но сначала Павлюченкова вновь встретится с Рыбакиной и попробует вместе с ней обыграть польку Магду Линетт и американку Бернарду Перу в парном турнире.

Конец грунтового приключения Медведева

Во вторник порадовать болельщиков мог и Даниил Медведев. Он тоже добрался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», что в его случае может считаться большим успехом — до этого он вообще не выигрывал ни одного матча на турнире. Оспаривать выход в следующий круг ему пришлось с греком Стефаносом Циципасом, который всё-таки прервал победную серию россиянина.

Циципаса можно было назвать первым по-настоящему опасным соперником для Медведева. Во-первых, греческий теннисист — пятая ракетка мира и способен даже претендовать на третью по итогам турнира. Во-вторых, в отличие от своего оппонента, Циципас не испытывает больших проблем на грунтовых кортах и на нынешнем «Ролан Гаррос» проиграл всего один сет.

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Уроженец Афин действительно оказался крайне непростым соперником для второго номера мирового рейтинга. В первом сете Циципас был практически идеален на своей подаче, отдав только три очка после первого ввода мяча в игру и одно — после второго. У Медведева не оставалось никаких шансов заявить свои права на сет, а две невынужденные ошибки в четвёртом гейме не позволили ему хотя бы растянуть партию. Циципас выиграл её со счётом 6:3 всего за 32 минуты. Девять очков грек заработал на выходе к сетке, куда Медведев сам практически не выбегал.

Так же безрадостно началась и вторая партия. Российский теннисист проиграл 12 из 13 очков и оказался на краю пропасти. Но он сумел из неё быстро выбраться. Медведев резко прибавил и мигом сделал обратный брейк, а после длительного девятого гейма, в котором долго удерживал свою подачу, даже заработал двойной сетбол. Правда, обе попытки россиянин потратил впустую из-за ошибок, после чего Циципас всё-таки сравнял счёт по геймам. Вскоре партия перешла на тай-брейк, в котором удача была на стороне грека.

В третьем сете Медведев продолжил прогрессировать. Он уже не позволял Циципасу чувствовать себя уверенно на подаче, и оставалось вопросом времени, когда же россиянин сможет сам повести в счёте. Произошло это в пятом гейме, в котором Медведев здорово проявил себя у сетки.

Тут же он подтвердил свою подачу, но затем снова в игре второго номера посева наступил провал. Он проиграл почти всухую три гейма подряд, окончательно отдав инициативу Циципасу. В 12-м гейме Медведев повёл со счётом 40:0, но грек выиграл пять очков подряд и впервые вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с немцем Александром Зверевым.

Успех с прицелом на Олимпиаду

Один финал «Ролан Гаррос» уже точно не пройдёт без участия российских теннисистов. Елена Веснина и Аслан Карацев добрались до вершины турнирной сетки в смешанном разряде. Они стали первым полностью российским дуэтом, который разыграет титул на турнире Большого шлема.

Соперниками по полуфиналу 144-й и 26-й ракеток мира были посеянные под третьим номером голландцы Деми Схюрс и Уэсли Колхоф. На правах фаворитов они начали матч с брейка, а во втором гейме заработали два эйса, но всё-таки Веснина и Карацев смогли оперативно сравнять счёт. До конца партии ни один из дуэтов не вырывался вперёд, пока Колхоф не совершил двойную ошибку в десятом гейме. Хотя голландцы успели отыграть три брейк-поинта, следующие два розыгрыша, а вместе с ними и весь первый сет остались за россиянами.

Во второй партии особой борьбы между двумя парами уже не было. Веснина и Карацев сразу же выиграли пять геймов подряд, лишь после этого позволив голландцам избежать «баранки». На то, чтобы выйти в главный матч микста, у российских теннисистов ушло чуть больше часа.

Теперь Веснину ждёт её 15-й финал турниров Большого шлема в парном и смешанном разрядах, а Карацев впервые за карьеру будет оспаривать титул на таком уровне. Им осталось только обыграть американку Дезайр Кравчик и британца Джо Солсбери, которые свою путёвку в финал получили без борьбы. Заодно россияне могут задуматься о совместном участии в Олимпийских играх в Токио, где будут разыгрываться медали в миксте.