Кафельников заявил, что он в восторге от игры Павлюченковой на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Я абсолютно искренне рад за Настю! Она молодец. Не могу ничего сказать, кроме восторга её результатам. Думаю, на этой стадии шансы есть всегда. Играет она неплохо. Можно даже сказать, хорошо. Будем болеть и надеяться», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7, выполнив пять эйсов, реализовав пять из 16 брейк-пойнтов и допустив две двойные ошибки.

Для 29-летней россиянки это первый в карьере выход в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее Павлюченкова заявила, что пока что не придаёт большого значения выходу в полуфинал «Ролан Гаррос».