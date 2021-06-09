Кафельников заявил, что он в восторге от игры Павлюченковой на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Кафельников заявил, что он в восторге от игры Павлюченковой на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Я абсолютно искренне рад за Настю! Она молодец. Не могу ничего сказать, кроме восторга её результатам. Думаю, на этой стадии шансы есть всегда. Играет она неплохо. Можно даже сказать, хорошо. Будем болеть и надеяться», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7, выполнив пять эйсов, реализовав пять из 16 брейк-пойнтов и допустив две двойные ошибки.

Для 29-летней россиянки это первый в карьере выход в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее Павлюченкова заявила, что пока что не придаёт большого значения выходу в полуфинал «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить