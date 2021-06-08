Павлюченкова — о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: сейчас не придаю этому большого значения

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в полуфинал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«На самом деле я всегда так хотела попасть в полуфинал, что сейчас, когда я этого добилась, у меня вроде как довольно нейтральная реакция. Конечно, я счастлива, но считаю, что сделала свою работу, есть ещё матчи, которые нужно выиграть, есть работа, которую нужно сделать. Вот так я смотрю на это. Постараюсь насладиться этим моментом, но сейчас не придаю этому большого значения. Да, сейчас у меня почти нет эмоций. Думаю, мне нужно ещё немного времени, возможно, к вечеру я всё пойму. Я очень довольна победой, это был нереальный матч», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба Женской теннисной ассоциации.

Она отметила, что не была удивлена хорошим стартом соперницы в четвертьфинальной встрече.

«Понятно, я смотрела её матчи ранее, и мы много тренировались. Так что я ожидала, что она начнёт подавать «бомбы», играть жёстко и не оставлять никаких шансов. Единственное, что в таких ситуациях можно делать, — это просто держаться. Так я и сделала. В целом я верила в свою игру и в свои шансы. Я боец, поэтому сражалась до конца», — добавила россиянка.

В четвертьфинале Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7, выполнив пять эйсов, реализовав пять из 16 брейк-пойнтов и допустив две двойные ошибки.

Для 29-летней россиянки это первый в карьере выход в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее Владимир Камельзон рассказал, что его поразило в игре Павлюченковой на «Ролан Гаррос».