Камельзон рассказал, что его поразило в игре Павлюченковой на «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Камельзон рассказал, что его поразило в игре Павлюченковой на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Настя провела необыкновенно крутой матч. Я очень горд, знаю Павлюченкову уже много-много лет. Мы летали с ней в Барселону ещё в юношеском возрасте, она была в моей команде. Самое главное, чем я был потрясён сегодня, — физическая подготовка. Не просто так Настя проходит этот турнир с победами во всех встречах. Что касается мастерства и равновесия, то на таком уровне и в таком возрасте они должны уже быть. У неё есть свой собственный стиль. Она показала то, что знает и умеет. Просто потрясающе!» — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Он выразил надежду, что своими выступлениями Павлюченкова подала пример молодым теннисисткам.

«Показала, что пора не только зарабатывать, но и научиться играть в победный теннис. Хочется, чтобы благодаря ей у нас проснулся женский теннис и пошёл по пути Рублёва, Медведева и Карацева. У нас есть в стране все условия для подготовки, не обязательно отсюда бежать», — добавил специалист.

В четвертьфинале Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 и впервые в карьере вышла в финал ТБШ.

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