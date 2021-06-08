Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на ОИ-2020

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена спортсменок, которые представят страну на грядущих Олимпийских играх в Токио.
Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на ОИ-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания «Ролан Гаррос», он выйдет в понедельник. Уже понятно, что сыграют Кудерметова, Павлюченкова, Александрова и, видимо, Касаткина. В пару попадёт Веснина, а с кем — решим уже позже. Либо со Звонаревой, либо с Кудерметовой», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее Медведев заявил, что не видит причин критиковать Федерера за снятие с «Ролан Гаррос».

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