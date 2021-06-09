Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу греческого теннисиста.
По ходу встречи Медведев, во второй раз проигравший Циципасу в их восьмом очном противостоянии, выполнил пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из восьми и не допустил ни одной двойной ошибки.
В полуфинале Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.
Ранее сообщалось, что Зверев победил Давидовича-Фокина и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».