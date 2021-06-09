Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу греческого теннисиста.

По ходу встречи Медведев, во второй раз проигравший Циципасу в их восьмом очном противостоянии, выполнил пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из восьми и не допустил ни одной двойной ошибки.

В полуфинале Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Зверев победил Давидовича-Фокина и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».