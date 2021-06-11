«Маленькая мечта, которая сбылась»: как Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос», победив словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. В последний раз отечественная теннисистка играла в решающем матче турнира Большого шлема в 2015 году — тогда Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на Australian Open. За титул 32-я ракетка мира сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в напряжённом трёхсетовом поединке взяла верх над гречанкой Марией Саккари.

В четверг, 10 июня, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек и впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Для 32-й ракетки мира матч начался нервно. Несмотря на то что словенской спортсменке противостояла более именитая и опытная соперница, она выглядела крайне собранной и в первом же гейме сделала брейк, а затем легко взяла свою подачу — 2:0. Павлюченковой сразу удалось восстановить равновесие, а после восьмого гейма даже повести 5:3, но после этого она отдала свою подачу.

Однако при счёте 6:5 в пользу россиянки Зиданшек дрогнула и в решающий момент допустила двойную ошибку, завершив сет в пользу Павлюченковой.

Казалось, цифры на табло должны были придать Павлюченковой уверенности, но и второй сет не обошёлся без проблем. На этот раз она повела 2:0, затем отдала свою подачу, однако тут же сделала второй брейк. При счёте 4:2 уроженка Самары вновь проиграла свою подачу, но сумела сразу вернуть себе преимущество в два гейма, а затем и довести встречу до победы.

Словенка выглядела не хуже россиянки, выиграв активными действиями 27 очков против 19 у Павлюченковой, но при этом не справлялась с нервами в ключевых моментах и, как следствие, допускала больше невынужденных ошибок (33 против 22), чем и пользовалась более опытная соперница.

По словам Павлюченковой, её тактика состояла в том, чтобы избегать сильного форхэнда оппонента, посылая мяч под левую руку, хотя это было и непросто.

«В таких матчах каждый мяч важен, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом. Когда ты в финале — это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать всё, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но думаю, что справлюсь с этим», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.

Россиянка обновила свой рекорд выступлений на турнирах Большого шлема, установленный два дня назад. До нынешнего Открытого чемпионата Франции ей удавалось добираться лишь до четвертьфинальной стадии мейджоров (в первый раз это произошло в 2011-м в США). Благодаря выходу в финал Павлюченкова значительно улучшит своё положение в рейтинге WTA. Она впервые с 2018 года вернётся в топ-20, поднявшись более чем на десять строчек.

Стоит отметить, что нынешний результат имеет большое значение и для отечественного тенниса в целом. Павлюченкова стала седьмой представительницей России, пробившейся в решающий матч на турнире Большого шлема. До неё этого добивались Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Вера Звонарёва, Динара Сафина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

В последний раз россиянка играла в одиночном финале турниров Большого шлема в 2015 году, а в решающем матче «Ролан Гаррос» — в 2014-м (оба раза это была Шарапова). Уроженка Нягани уже успела отреагировать на успех соотечественницы, опубликовав на своей странице в социальных сетях пост с улыбающимися эмодзи.

Эксперты также отдали должное игре Павлюченковой. И хотя изначально её мало кто записывал в число фаворитов нынешнего мейджора, многие не были удивлены её прорыву. Так, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что она хорошо себя проявляла на заре карьеры, однако череда травм и неудач помешала ей добиться громких успехов.

«Теперь, залечив все повреждения, она провела нормальный подготовительный период. Очень приятно, что результаты идут по возрастающей, Настя демонстрирует волю. Самое главное — здорово подаёт. Она так не подавала пять лет! Давно ждали результатов, и наконец Павлюченкова в финале. Она молодец, можно лишь похвалить. Теперь надо восстановиться, затем можно побороться и за первое место», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В свою очередь, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников предположил, что спортсменке по силам завоевать свой дебютный титул на турнирах Большого шлема.

«Я хочу поздравить Настю! Она большая молодец, умница! Тут уже ничего больше не скажешь. Она использовала свой шанс… Есть ли шансы на победу? Шанс есть всегда», — сказал Кафельников изданию «Спорт-Экспресс».

В финале россиянке предстоит встретиться со своей соседкой по рейтингу чешкой Барборой Крейчиковой. По ходу турнира 33-я ракетка мира одолела пятую сеяную Элину Свитолину, а также россиянку Екатерину Александрову и американку Слоан Стивенс. В напряжённом полуфинальном матче она за 3 часа 18 минут одержала победу над гречанкой Марией Саккари со счётом 7:5, 4:6, 9:7.