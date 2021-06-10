Крейчикова победила Саккари и стала соперницей Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»

Чешка Барбора Крейчикова одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 9:7 в пользу 25-летней чешской теннисистки, выполнившей пять эйсов, реализовавшей семь брейк-пойнтов из 15 и допустившей пять двойных ошибок.

В финале соперницей Крейчиковой станет россиянка Анастасия Павлюченкова. Матч состоится 11 июня. Для обеих теннисисток предстоящий финал станет первым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Владимир Камельзон не считает чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»