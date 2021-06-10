Камельзон не считает чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Выдающееся выступление Насти, потому что это Большой шлем. Выйти в финал — это одно из выдающихся достижений любого спортсмена, который занимается этим видом спорта. Выход в финал «Ролан Гаррос» — это не чудо, а достижение человеческих возможностей», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».
Он отметил, что Павлюченковой помагает набранный за годы выступлений опыт участия в международных соревнованиях.
«И вот он сегодня проявился как раз во всю свою мощь. Теперь мы все будем ждать, чем закончится финал. Надеемся, что она его выиграет», — добавил специалист.
В полуфинале Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3 и впервые в карьере вышла в финал ТБШ.
Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев похвалил Павлюченкову за выход в финал «Ролан Гаррос».