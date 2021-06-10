Камельзон не считает чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в финал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Выдающееся выступление Насти, потому что это Большой шлем. Выйти в финал — это одно из выдающихся достижений любого спортсмена, который занимается этим видом спорта. Выход в финал «Ролан Гаррос» — это не чудо, а достижение человеческих возможностей», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Он отметил, что Павлюченковой помагает набранный за годы выступлений опыт участия в международных соревнованиях.

«И вот он сегодня проявился как раз во всю свою мощь. Теперь мы все будем ждать, чем закончится финал. Надеемся, что она его выиграет», — добавил специалист.

В полуфинале Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3 и впервые в карьере вышла в финал ТБШ.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев похвалил Павлюченкову за выход в финал «Ролан Гаррос».