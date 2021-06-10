Тарпищев похвалил Павлюченкову за выход в финал «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой над словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Молодец! Наконец-то Анастасия добилась таких феноменальных результатов. Ей по силам выиграть «Ролан Гаррос». Среди оставшихся теннисисток Настя самая сильная. Павлюченкова почти семь лет играла с травмой плеча. Вылечилась — и сразу результат пришёл. Она подаёт очень прилично, не то что последние пять лет. Павлюченкова хотела закончить карьеру в позапрошлом году из-за травмы, а сейчас вылечилась и показала настоящую феерию», — цитирует Тарпищева Sport24.

Россиянка обыграла Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Для 29-летней Павлюченковой это первый финал на турнирах Большого шлема.

Ранее Кафельников назвал чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос».