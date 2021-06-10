Кафельников назвал чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями в связи с выходом россиянки Анастасии Павлюченковой в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Павлюченкова сотворила чудо. Для неё, безусловно, это огромный и приятный сюрприз. Раз Настя дошла до финала, значит, у неё есть шансы на победу. Ожидал ли я такого от неё? Мы всегда ждём подобных результатов от отечественных теннисистов. То, что приключилось с Настей, — это дополнительный и радостный бонус для неё самой и российских болельщиков», — цитирует Кафельникова Sport24.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Павлюченкова обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 7:5, 6:3. В решающем матче турнира россиянка встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и чешкой Барборой Крейчиковой.

Ранее Павлюченкова высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос».