Павлюченкова — о выходе в финал «Ролан Гаррос»: просто большая радость

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Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала первый в карьере выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
Павлюченкова — о выходе в финал «Ролан Гаррос»: просто большая радость
  • Reuters

«Спасибо всем, кто сегодня был на этом корте, я безумно рада. В голове пока немного мыслей, просто большая радость. Теннис — это очень сложный вид спорта и очень эмоциональный. По ходу матча мне пришлось работать над тактикой, я смотрела на своего брата и вроде бы понимала, что нужно делать, но сначала это не получалось. Всё-таки уже чувствуется усталость — финальная часть турнира. Важно оставаться сконцентрированной на игре, сохранить всю эту энергию и эмоции до финала», — сказала Павлюченкова в эфире телеканала «Евроспорт».

Россиянка в полуфинале сломила сопротивление словенской теннисистки Тамары Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Ранее Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос».

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