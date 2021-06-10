Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

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Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в полуфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой россиянки со счётом 7:5, 6:3.
Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • Reuters

В финале турнира Павлюченкова сыграет с победительницей игры между Барборой Крейчиковой (Чехия) и Марией Саккари (Греция).

Ранее сообщалось, что  Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале «Ролан Гаррос» в миксте.

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