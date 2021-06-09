Павлюченкова и Рыбакина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 2:6.
Примечательно, что накануне Павлюченкова и Рыбакина провели между собой очный матч в одиночном разряде в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Линетт и Пера в полуфинале сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Ранее Ига Свёнтек уступила Марии Саккари и не смогла защитить титул «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.