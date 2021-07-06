Пятисетовые страдания: Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона, Медведев и Рублёв не смогли

На Уимблдонском турнире в Лондоне состоялись матчи 1/8 финала в одиночном разряде. Из четырёх российских теннисистов победу отпраздновал только Карен Хачанов. Он обыграл американца Себастьяна Корду в пяти сетах, закончив решающую партию со счётом 10:8 в свою пользу. Даниил Медведев и Андрей Рублёв вели во встречах с поляком Хубертом Хуркачем и венгром Мартоном Фучовичем, но потерпели поражения. Закончила выступление на турнире и Людмила Самсонова, уступившая чешке Каролина Плишковой.

Триллер Хачанова

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона и во второй раз оказался в восьмёрке лучших теннисистов на турнире Большого шлема. В понедельник он преодолел барьер четвёртого круга, потратив почти четыре часа на то, чтобы обыграть американца Себастьяна Корду.

Для Хачанова это была первая встреча с сыном бывшей второй ракетки мира Петра Корды, который в день матча праздновал свой 21-й день рождения. У россиянина не сразу пошла подача, и довольно быстро он позволил американскому теннисисту сделать брейк, а отыграться в первой партии так и не сумел. В следующих двух сетах Корда сильно упростил свою игру, что позволяло Хачанову лучше готовиться к ударам с форхэнда, которые для соперника стали представлять настоящую угрозу. Взяв по одному разу подачу соперника, обладатель 25-й ракетки мира повёл в матче по партиям.

Следующий раунд снова оказался за Кордой. Хачанову удалось в самом начале взять подачу соперника, но свою он отдавал дважды, в том числе в 12-м гейме. Матч перешёл в пятый сет, который оказался совершенно непохожим на все предыдущие. У обоих теннисистов исчезло преимущество своей подачи — почти каждый следующий гейм выигрывал тот, кто принимал.

У Хачанова был шанс закончить игру при счёте 5:4 на своей подаче, но он так и не реализовал свой матчбол. После этого он ещё два раза выходил вперёд с брейком, и каждый раз Корда героически отыгрывался. В 17-м гейме россиянин сделал уже 13-й брейк за сет, и тогда его соперник наконец-то сдался, отдав четыре очка подряд. Хачанов всё-таки одержал победу, и его 19 эйсов и 45 активно выигранных розыгрышей не пропали даром.

Последние два года Хачанов не так сильно радовал российских болельщиков, как это делали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и даже Аслан Карацев. Четвертьфинал Уимблдона теперь может стать отправной точкой для нового витка в карьере 25-летнего спортсмена. В следующем матче Хачанов встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который располагается выше на 17 мест в рейтинге ATP, но при этом не обладает таким опытом, как россиянин.

Двухдневный проигрыш Медведева

Шанс пробиться в четвертьфинал был также у Даниила Медведева. Однако он уступил по итогам пяти сетов поляку Хуберту Хуркачу, который теперь сыграет с Роджером Федерером. Медведев потерял возможность сразиться с Новаком Джоковичем за титул первой ракетки мира.

Как и все другие участники 1/8 финала, Медведев и Хуркач начинали играть в понедельник, однако закончить встречу в тот же день не смогли. Их матч проходил на втором корте, который не оборудован крышей, и посреди их четвёртого сета в Лондоне пошёл дождь. Встречу было решено перенести на вторник.

До перерыва игра складывалась достаточно успешно для российского теннисиста. Он уверенно выиграл первый сет со счётом 6:2, показав полное преимущество над 18-й ракеткой мира. Во второй партии так легко брать чужую подачу Медведеву уже не удавалось, но и свою он упорно отказывался отдавать. На тай-брейке же он неожиданно проиграл пять очков подряд, так что Хуркач смог отыграться.

В третьем сете Медведев снова стал играть так, что у поляка не оставалось ни единого шанса на успех. Достаточно сказать, что россиянин проиграл всего лишь четыре очка на своей подаче, а брейк он заработал ещё во втором гейме. Четвёртая партия шла своим чередом, пока при счёте 4:3 в пользу второй ракетки мира её не пришлось остановить из-за дождя.

Доигрывать матч соперники отправились на Центральный корт под закрытой крышей. На некоторых теннисистов такая радикальная смена обстановки действует очень сильно, и в случае с Медведевым это влияние оказалось крайне негативным. Он сразу же отдал свою подачу, после чего Хуркач без труда довёл четвёртый сет до своей победы. В пятой партии Медведев играл всё так же нестабильно, в то время как у поляка количество осечек свелось к минимуму — за девять следующих геймов он отдал всего одно очко. Россиянин уже во втором гейме на своей подаче допустил две двойные ошибки, которые стали предвестниками скорого поражения.

Месть Фучовича Рублёву

Для ещё одного российского теннисиста матч 1/8 финала тоже стал последним на этом Уимблдоне. Андрей Рублёв уступил в пяти сетах венгру Мартону Фучовичу, хотя по ходу встречи он вёл 2:1 по партиям и был очень близок к своему первому попаданию в восьмёрку лучших на травяном мейджоре.

Поединки Рублёва и Фучовича в этом году стали довольно частым событием. Их пути уже пересекались четыре раза, и всё время дальше проходил россиянин (в одной из игр венгр вообще не вышел на корт). Фучович даже надеялся, что больше им не придётся играть вместе, однако на Уимблдоне они снова встретились.

На любом другом соревновании обладатель седьмой ракетки мира действительно продлил бы и без того затянувшуюся победную серию. Уступив в первом сете, он выиграл два следующих. Но на турнирах Большого шлема этого недостаточно для успеха — россиянину оставалось выиграть ещё один сет. Это для него оказалось проблемой. Фучович резко прибавил на приёме и перестал позволять Рублёву вести игру. Венгр постоянно гнал соперника по всему корту, из-за чего тот никак не мог прицельно контратаковать.

В результате Рублёв проиграл девять геймов подряд и уже не смог отыграться. Всё, что удалось после этого сделать пятому номеру посева, это остаться без второй «баранки» за матч. Когда Фучович двойной ошибкой подарил брейк-поинт в пятом сете, россиянин им уже не воспользовался. Рублёв во второй раз в карьере уступил, ведя со счётом 2:1. Фучович же впервые добрался до четвертьфинала на мейджоре — последним венгром, который добился этого, был Балаж Тароци на «Ролан Гаррос» 1981 года. Следующим соперником для чемпиона юниорского Уимблдона 11-летней давности станет первая ракетка мира Новак Джокович.

Конец победной серии Самсоновой

Последней россиянкой в женской сетке оставалась Людмила Самсонова. Обладательница уайлд-кард уже стала главным открытием последнего месяца, дойдя до четвёртого круга Уимблдона после победы на турнире в Берлине. Но со следующим барьером в лице чешки Каролины Плишковой 22-летняя теннисистка не справилась. Она уступила бывшей первой ракетке мира в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 и потерпела первое поражение в 11 матчах.

На результат во многом повлияли ошибки Самсоновой — 25 раз она отдавала очки сопернице, когда этого вполне можно было избежать. Страдала у россиянки и реализация брейк-поинтов. Она всего один раз взяла подачу соперницы, в то время как Плишкова четыре раза брала верх на приёме. Наконец, чешская теннисистка одними эйсами заработала себе десять очков, то есть почти одну шестую от их общего количества.

Плишкова благодаря этой победе смогла впервые в карьере пройти в четвертьфинал Уимблдона — на других турнирах Большого шлема ей удавалось забраться ещё выше. Заодно чешка вернётся в первую десятку рейтинга WTA, откуда она выпала, спустя пять лет. Самсонова же обеспечила себе 56-е место, которое станет новым личным достижением для уроженки Мурманской области.