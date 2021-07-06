Кафельников не считает катастрофой вылет Медведева с Уимблдона

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил вылет россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.
Кафельников не считает катастрофой вылет Медведева с Уимблдона
  • Reuters

«Медведев должен был выигрывать этот матч, но, к сожалению, случилась такая история. Чёрт его знает, что произошло с Медведевым сегодня, каждый индивидуально воспринимает перенос игры с одного дня на другой. Меня лично это из колеи никогда не выбивало. Теннисист такого уровня не должен обращать внимания на перенос матча и замену корта. Разлада в игре от этого происходить не должно. Никакой катастрофы не случилось. Перед началом турнира я говорил, что выход в 1/8 финала станет для Медведева большим успехом. Он этого результата достиг. Исходя из его истории выступлений на траве, я не был оптимистом по поводу высоких достижений Медведева на Уимблдоне», — цитирует Кафельникова Sport24.

В матче 1/8 финала Уимблдона россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Ранее сообщаось, что Медведев проиграл Хуркачу в четвёртом круге Уимблдона.

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