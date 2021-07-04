Отыгрыш Медведева с 0:2 по сетам, Самсонова в 1/8 финала и травма Уильямс: чем запомнилась первая неделя Уимблдона

На теннисном турнире в Уимблдоне завершилась первая неделя соревнований. Впервые в истории до 1/8 финала мужской сетки добрались три россиянина. Ими стали Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев, которому пришлось в матче третьего круга с Марином Чиличем отыгрываться со счёта 0:2 по сетам. Также в четвёртый круг вышла обладательница уайлд-кард Людмила Самсонова. Самым неожиданным событием стал вылет Серены Уильямс, которая из-за травмы лишь второй раз в карьере начала выступление на мейджоре с поражения.

Три россиянина в 1/8 финала

Нынешний Уимблдон уже сейчас можно назвать самым успешным для российских теннисистов. Впервые в истории до второй недели добрались сразу три игрока: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. В прошлом это уже случалось на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США, но ни разу — в Лондоне.

Из этой троицы дойти до 1/8 финала главного травяного турнира удавалось пока только Хачанову. В 2018-м он выиграл два пятисетовых матча, прежде чем уступил Новаку Джоковичу. Одним из тех, с кем Хачанов провёл марафонский поединок, был американец Фрэнсис Тиафо. Их пути пересеклись снова, и на этот раз 25-летнему россиянину хватило трёх партий для победы.

С учётом предыдущих матчей Хачанов выиграл уже девять сетов подряд. Продолжить эту серию он постарается во встрече с другим представителем США Себастьяном Кордой. Сын чемпиона AusOpen Петра Корды в этом году дебютировал на Уимблдоне и уже обыграл двух сеяных соперников. Для него матч 1/8 финала с Хачановым пройдёт в 21-й день рождения.

Для Рублёва Уимблдон долгое время считался самым проблемным турниром Большого шлема. Обладателю титула седьмой ракетки мира уже удалось везде дойти хотя бы до четвертьфинала, но в Лондоне он не выигрывал больше одного матча за раз. Теперь этот недочёт исправлен. Рублёв последовательно прошёл аргентинца Федерико Дельбониса, южноафриканца Ллойда Харриса и итальянца Фабио Фоньини.

23-летний россиянин одержал в этом сезоне уже 36 побед — по их количеству он проигрывает только греку Стефаносу Циципасу, который на Уимблдоне проиграл Тиафо в первом же круге. Следующий матч Рублёв проведёт против венгра Мартона Фучовича, которого только в 2021 году он обыгрывал три раза.

Последним из российских теннисистов в 1/8 финала вышел Даниил Медведев. Для него этот результат тоже стал лучшим за карьеру на Уимблдоне. Сначала победитель недавнего травяного турнира на Мальорке взял реванш у немца Яна-Леннарда Штруффа за поражение в Халле. Во втором круге россиянин не испытал особых проблем с обладателем уайлд-кард Карлосом Алькарасом из Испании.

А вот в следующем матче за Медведева пришлось попереживать. Он встречался с хорватом Марином Чиличем, доходившим до финала Уимблдона четыре года назад. Первый сет продлился 70 минут и закончился победой Чилича на тай-брейке. В следующей партии он дважды взял подачу Медведева и развил свой успех. Россиянину ещё ни разу за карьеру не удавалось отыгрываться со счёта 0:2, но эту свою неудачную серию он наконец-то прервал. Медведев взял два следующих сета и заработал матчбол при счёте 5:0 в свою пользу. Чилич не позволил сделать «баранку» и отыграл два гейма, но больше ничего сделать сопернику не смог. Российский теннисист сыграет на старте второй недели с поляком Хубертом Хуркачем, который пока не проиграл ни одной партии.

Прорыв Самсоновой

Не только мужчины радуют российских любителей тенниса на нынешнем Уимблдоне. Одной из его главных сенсаций также стала Людмила Самсонова. Ещё в июне она не входила в первую сотню рейтинга WTA, а теперь будет бороться за свой первый выход в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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Короткий травяной сезон в этом году выдался для уроженки Оленегорска невероятно успешным. Недавно Самсонова уже произвела фурор на турнире в Берлине. Она попала в основную сетку через квалификацию и в итоге завоевала свой первый титул в профессиональном теннисе. Перед россиянкой не устояли такие известные спортсменки, как чешка Каролина Мухова, белоруска Виктория Азаренкно и швейцарка Белинда Бенчич.

Победная серия из семи матчей привлекла внимание организаторов Уимблдона, и они выдали 22-летней теннисистке уайлд-кард, чтобы она впервые сыграла на главном травяном турнире. Своим шансом Самсонова воспользовалась на славу — она обыграла опытную эстонку Кайю Канепи, посеянную под 22-м номером американку Джессику Пегулу и её соотечественницу Слоан Стивенс.

Встречи с представительницами США получились для россиянки весьма непростыми. Оба раза она выигрывала первый сет, но затем уступала во втором, после чего третью партию оставляла всё-таки за собой. Стивенс — чемпионку US Open — Самсонова обыграла уже второй раз за карьеру. Интересно, что она допустила 44 невынужденные ошибки, но при этом совершила 31 активно выигранный розыгрыш.

Следующим испытанием для теннисистки, в прошлом выступавшей под итальянским флагом, станет чешка Каролина Плишкова, имеющая восьмой номер посева. В случае успеха Самсонова дебютирует в топ-50 мирового рейтинга и будет первой за три года россиянкой, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона. Никто из соотечественниц на этом турнире этого добиться не сможет: кроме Самсоновой, до третьего круга дошла только Анастасия Павлюченкова, но она в день своего 30-летия уступила Муховой.

Вечный Федерер

Тем временем Роджер Федерер в свои 39 лет продолжает борьбу за девятый титул на Уимблдоне, до которого ему осталось выиграть ещё четыре матча. Уже в 18-й раз за карьеру он вышёл в четвёртый круг этого турнира, улучшив свой собственный рекорд.

Для Федерера старт на травяном мейджоре получился не самым простым. В первом матче он проигрывал 1:2 по сетам французу Адриану Маннарино, после чего всё-таки отыгрался в четвёртом. Возвращаться на корт на пятую партию не пришлось — соперник швейцарца травмировался и не стал продолжать матч. В следующем круге Федереру достался хорошо знакомый соперник — с Ришаром Гаске он играл уже 20 раз и проиграл лишь дважды. Очередная встреча снова оказалась за бывшей первой ракеткой мира.

Матч с британцем Кэмероном Норри тоже поначалу не предвещал ничего серьёзного для Федерера. Он спокойно выиграл два первых сета и имел брейк-поинт при счёте 5:5. Но хозяин корта сумел выиграть восемь очков подряд и оставить себе третью партию. Камбэк всё-таки не состоялся — восьмикратный чемпион Уимблдона закончил матч в свою пользу и одержал 1250-ю победу за карьеру. Во встрече с итальянцеом Лоренцо Сонего Федерер станет самым возрастным участником 1/8 финала Уимблдона после австралийца Кена Розуэлла, который играл 40-летним в 1975 году.

Возвращение Гофф в четвёртый круг

Пока Федерер поражает всех своей выносливостью и долголетием, американка Кори Гофф, напротив, радует невероятными для её юного возраста результатами. В 17 лет она уже в четвёртый раз добралась до второй недели турниров Большого шлема, а на Уимблдоне играет второй раз подряд.

Два года назад 15-летняя Гофф произвела фурор своим выходом в 1/8 финала через квалификацию. Теперь она находится в рейтинге достаточно высоко, чтобы иметь посев и получать более удобных соперниц. Вернувшись в Лондон, американская теннисистка обыграла британку Франческу Джонс, россиянку Елену Веснину и словенку Каю Юван — все они находятся за пределами первой сотни рейтинга WTA. Пока что Гофф не проиграла ни одного сета, но в понедельник её будет ждать встреча с экс-чемпионкой Уимблдона Анжеликой Кербер из Германии.

Падение фавориток женской сетки

Женский турнир на Уимблдоне в этом году примечателен тем, что практически все его фавориты не смогли пережить первую неделю. Из первых 16 сеяных теннисисток, которые, по идее, и должны были выйти в 1/8 финала, этого добились только пять: два первых номера Эшли Барти из Австралии и Арина Соболенко из Белоруссии, а также полячка Ига Свёнтек, чешка Каролина Плишкова и её соотечественница Барбора Крейчикова.

Самым драматичным был вылет Серены Уильямс. В первом круге она встречалась с белоруской Александрой Соснович. У американки с самого начала была перевязана нога, а после того, как она два раза поскользнулась, стало понятно, что ей приходится играть через сильную боль. Она дотерпела до седьмого гейма и всё-таки снялась с турнира. Уильямс лишь во второй раз за карьеру проиграла стартовый матч мейджора, притом что участвовала в 79 розыгрышах. А ведь с 2015 года американка как минимум доходила до финала Уимблдона.

Вылет целого ряда известных теннисисток привёл к тому, что уже сейчас можно смело утверждать: как минимум для двух девушек выход в полуфинал главного травяного турнира станет первым за карьеру, и одна из них дебютирует в решающем матче за титул. В нижней части сетки просто не осталось никого из тех, кто оказывался в четвёрке лучших теннисисток на Уимблдоне. Такой опыт был только у Кербер и отсутствует даже у первой ракетки мира Эшли Барти.