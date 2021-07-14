За медалями для семьи: кто из спортсменок-матерей выступит на Олимпиаде в Токио

В грядущих Олимпийских играх в Токио примет участие немало спортсменок, которые уже успели стать матерями. Некоторые из них, например индийская боксёрша Мэри Ком и член сборной Британии по гребле Хелен Гловер, успешно выступают после рождения троих детей. Несколько матерей будет и в составе сборной России. RT рассказывает самые интересные истории об участницах, у которых на Играх будут особенные болельщики.

Мэри Ком (Индия)

38-летнюю индийскую боксёршу Мэри Ком можно смело назвать легендой своего вида спорта. Она побеждала на чемпионатах мира в лёгких весах шесть раз, что является рекордом для женщин, а всего выиграла восемь медалей — это достижение не покорялось даже мужчинам. Ещё в 2001 году она впервые взяла серебро, а спустя год завоевала свой первый титул.

В 2012 году Ком стала бронзовым призёром Олимпиады на первом в истории турнире по женскому боксу. К тому моменту у неё уже подрастали близнецы, а спустя год она родила третьего сына. Материнские обязанности она успешно совмещала не только со спортом, но и с политикой — последние пять лет Ком также является членом парламента Индии. В 2018-м, после своей шестой победы на чемпионатах мира, она удочерила маленькую девочку, о которой всегда мечтала.

Чарли Дэвисон (Великобритания)

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В весовой категории до 51 кг выступит также британка Чарли Дэвисон, которую будут поддерживать трое детей. В детстве её не приняли в местный боксёрский клуб из-за того, что она была девочкой, и постигать азы пришлось под руководством отца. Дэвисон была перспективной спортсменкой, но перед домашней Олимпиадой в Лондоне внезапно решила посвятить жизнь семье. Она родила двух сыновей и дочку.

Однако когда дети подросли, Дэвисон решила вернуться на ринг. При этом семилетний перерыв в карьере прошёл для девушки бесследно. Она без особых проблем стала чемпионкой страны, а потом завоевала путёвку на Олимпиаду в Токио, заняв второе место на европейском отборе. Сама спортсменка уверена, что сможет привезти ценный подарок из Японии и порадовать своих детей.

Кристин Онгаре (Кения)

Возможно, что одной из соперниц Дэвисон станет кенийка Кристин Онгаре. Её попадание на Олимпиаду вполне можно назвать чудом. Она была младшим ребёнком из четырёх детей в семье матери-одиночки, жившей в неблагополучном районе. В 12 лет Онгаре оказалась беременной и родила дочку. Чтобы закончить школу, ей пришлось оставить девочку на попечение бабушки и уехать в деревню.

Онгаре с детства занималась разными видами спорта, но лучше всего проявила себя в боксе. В 2018 году она стала первой кенийской боксёршей, получившей бронзу на Играх Содружества, а спустя два года прошла отбор на Олимпиаду в Токио.

Мэнди Бужо (Канада)

За медаль в боксёрской категории до 51 кг поборется ещё одна мама. Канадке Мэнди Бужо пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться среди участниц. Двукратная чемпионка Панамериканских игр должна была уверенно проходить отбор на токийскую Олимпиаду этой весной, однако из-за коронавируса все квалификационные соревнования для спортсменок из Америки были отменены.

Было решено раздавать квоты по континентальному рейтингу, но Бужо в списках не оказалось. В ноябре 2018 года она родила дочку и сделала паузу в карьере. Из-за этого она не имела возможности выступать на соревнованиях и, соответственно, лишилась рейтинговых очков. Бужо вернулась на ринг ради выступления на отборочных турнирах, но из-за их отмены должна была остаться без Олимпиады. Тогда канадка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который встал на сторону молодой мамы и обязал Международный олимпийский комитет предоставить ей отдельную путёвку.

Хелен Гловер (Великобритания)

Ещё одной многодетной матерью на Олимпиаде будет британка Хелен Гловер. Любителям гребли она известна как обладательница двух золотых медалей в распашной двойке и трёхкратная чемпионка мира. После Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году Гловер завершила свою успешную спортивную карьеру, чтобы посвятить себя семье.

В 2018 году в семье Хелен и известного в Великобритании журналиста-натуралиста Стива Бэкшолла должна была родиться двойня. Но их постигло несчастье — один из близнецов умер задолго до появления на свет. Спустя несколько месяцев бывшая гребчиха снова забеременела, и оказалось, что её опять ожидало двойное пополнение. На этот раз всё прошло успешно, и сейчас Гловер — мать троих детей.

После того как Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, Гловер снова круто поменяла свою жизнь и вернулась в спорт. Возвращение прошло успешно — в паре с Поли Суонн она выиграла чемпионат Европы в 2021 году, так что в Токио 35-летняя британка вполне сможет завоевать уже третье олимпийское золото.

Нино Салуквадзе (Грузия)

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе могла бы достаточно долго рассказывать о том, как совмещать спорт и семью. Для неё Олимпиада в Токио должна стать девятой в карьере — это новый рекорд среди женщин, повторить который удавалось только трём мужчинам. Впервые она состязалась в стрельбе из пистолета ещё в 1988 году в составе сборной СССР и сразу же завоевала две медали, присовокупив к золоту в стрельбе из спортивного пистолета (25 м) серебро в пневматике (10 м).

На шести Играх Салуквадзе выступала в статусе матери, а пять лет назад вошла в историю, приехав на соревнования вместе с сыном Цотне Мачавариани, которого сама же и тренирует. Никогда прежде родитель и его ребёнок не соревновались в рамках одних Игр. Правда, сделать это вновь у них уже не получится, так как на сей раз Цотне не прошёл отбор. Не исключено, что в Париж в 2024 году Салуквадзе поедет уже в статусе бабушки.

Елена Веснина (Россия)

Сборную России представят сразу несколько спортсменок, у которых будет свой персональный маленький болельщик. Это и фехтовальщицы Софья Великая и Инна Дериглазова, и олимпийская чемпионка в вольной борьбе Наталья Воробьёва, и синхронистка Светлана Ромашина. Но они уже достаточно давно вернулись в спорт после родов и ещё год назад были готовы выступать в Токио.

Совсем иная история у теннисистки Елены Весниной. В ноябре 2018-го она родила дочку и не выступала на протяжении двух лет, пока всё-таки не приняла решение вернуться в спорт. В высококонкурентном мире тенниса сделать это не так просто, но Весниной удалось всего за половину сезона сыграть в двух финалах турниров Большого шлема в парных разрядах. Она заслужила шанс защитить титул олимпийской чемпионки и поедет в Токио, где выступит вместе с Верой Звонарёвой — ещё одной мамой из мира тенниса.