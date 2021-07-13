Сборная США по баскетболу впервые в истории олимпийских циклов проиграла два матча подряд

Сборная США потерпела поражение от национальной команды Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 83:91.

Лучшую результативность в игре показали американец Дэмьен Лиллард и австралиец Патрик Миллс, набравшие по 22 очка.

Напомним, что в предыдущем матче американская сборная уступила команде Нигерии.

Таким образом, команда США впервые в истории олимпийских циклов проиграла две встречи подряд.

Отметим, что американцы в последних трёх циклах не потерпели ни одного поражения, выиграв 39 матчей.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.