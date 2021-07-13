Бах на встрече с оргкомитетом Олимпиады в Токио назвал японцев китайцами

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе встречи с главой оргкомитета Олимпиады-2020 Сейко Хасимото оговорился, назвав японцев китайцами.
Бах на встрече с оргкомитетом Олимпиады в Токио назвал японцев китайцами
  • РИА Новости

«Международный олимпийский комитет находится с вами в одной лодке. Мы плывём с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасной Олимпиады для атлетов, для членов спортивных делегаций и, что наиболее важно, для китайских... японских граждан», — цитирует Баха РИА «Новости».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Бах назвал Токио самым подготовленным городом за всю историю Олимпийских игр.

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