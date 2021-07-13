Украинский гимнаст Верняев пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга

Украинский гимнаст Олег Верняев сообщил о четырёхлетней дисквалификации за допинг.

«Арбитраж GEF (Комитет по этике в гимнастике — RT) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, начиная с ноября 2020 года. Это значит, что на Олимпийские игры я не поеду», — написал Верняев на своей странице в Facebook.

Гимнаст задался вопрсоом, как запрещённый препарат попал в его организм, и почему это произошло в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме.

«Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки», — написал он.

Верняев также отметил, что арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию, а значит окончательные выводы делать рано.

«Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение о моей дисквалификации в CAS (Спортивный арбитражный суд — RT). Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит всё по своим местам», — написал гимнаст.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.