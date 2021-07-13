Больше половины российских спортсменов вакцинировались перед Олимпиадой в Токио

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции российских спортсменов, которые будут выступать на летних Олимпийских играх в Токио.
Больше половины российских спортсменов вакцинировались перед Олимпиадой в Токио
  • РИА Новости

«Больше половины российских спортсменов вакцинировались, часть — заканчивают готовиться ко второй прививке», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что среди российских спортсменов достаточно большое количество уже имеющих естественный иммунитет после перенесённого заболевания.

«Мы считаем, что российские спортсмены в определенной степени имеют защиту от коронавируса», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.

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