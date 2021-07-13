Больше половины российских спортсменов вакцинировались перед Олимпиадой в Токио
- РИА Новости
«Больше половины российских спортсменов вакцинировались, часть — заканчивают готовиться ко второй прививке», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
Он также отметил, что среди российских спортсменов достаточно большое количество уже имеющих естественный иммунитет после перенесённого заболевания.
«Мы считаем, что российские спортсмены в определенной степени имеют защиту от коронавируса», — сказал Поздняков.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.