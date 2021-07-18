Поздняков: на Олимпиаде в Токио будем собираться только по приятным случаям

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился первыми впечатлениями после прибытия на летние Олимпийские игры в Токио.

«Безусловно, как и перед любыми турнирами, присутствует предстартовое волнение. Проведение Олимпийских игр — это большое достижение для всего спортивного сообщества. Вступив на территорию аэропорта в Токио, все российские атлеты ощущают себя полноценными олимпийцами», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам главы ОКР, российские спортсмены, которые приехали в Токио, будут заниматься по индивидуальному плану.

«Задача сейчас в том, чтобы акклиматизироваться и начать тренировочный процесс. Для того чтобы минимизировать контакты, в целях безопасности мы будем собираться по приятным случаям — когда пойдут первые медали», — сказал он.

Поздняков заявил, что Олимпийские игры в Токио войдут в историю.

«Я надеюсь, что мы достойно пройдём весь этот путь. Коронавирусные ограничения могут серьёзно повлиять на результаты. Мы понимаем, что атлетам важно не только показать уровень своего мастерства, но и избежать проблем, связанных с коронавирусом», — заявил глава ОКР.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония.