Поздняков заявил, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость об отстранении российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в их допинг-пробах.

«Все комментарии должны исходить от Федерации гребного спорта России. Не понимаю, в чём здесь может помочь Олимпийский комитет. В данной ситуации каждый спортсмен несёт индивидуальную ответственность, особенно в случае с мельдонием», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Глава ОКР заявил, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония на телевидении.

«У нас на сегодняшний день больше 40 спортсменов отбывают наказание за мельдоний. Считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу мельдония на федеральных каналах», — заявил он.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы снялись с четвёрки парной на Олимпиаде в Токио.