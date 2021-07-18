Российские гребцы не выступят в парной четвёрке на Олимпиаде в Токио из-за отстранения Моргачёва и Сорина за допинг

Федерация гребного спорта России (ФГСР) решила снять парную четвёрку с летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта (FISA).

Решение связано с отстранением российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в их допинг-пробах.

Вместо Моргачёва и Сорина были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин, но руководство национальной команды сочло их уровень подготовки недостаточным.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.