Российские гребцы не выступят в парной четвёрке на Олимпиаде в Токио из-за отстранения Моргачёва и Сорина за допинг
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Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта (FISA).
Решение связано с отстранением российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в их допинг-пробах.
Вместо Моргачёва и Сорина были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин, но руководство национальной команды сочло их уровень подготовки недостаточным.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.