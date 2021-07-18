Сборная России по конному спорту первой из российских команд заселилась в Олимпийскую деревню в Токио
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщили в ОКР, 18 июля в Олимпийскую деревню заселятся команды по гандболу, спортивной гимнастике, водному поло, волейболу, гандболу, пляжному волейболу, плаванию на открытой воде, стрельбе из лука, теннису.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.