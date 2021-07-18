Российские теннисисты оценили номера в олимпийской деревне в Токио

Сборная России по теннису поделилась впечатлениями от заселения в номера олимпийской деревни в Токио.

«Карен задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!» — сказала российская теннисистка Елена Веснина в видео, опубликованном в сториз на её странице в Instagram.

«Условия, конечно…» — добавила россиянка Анастасия Павлюченкова.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.