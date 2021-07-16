Вспышки коронавируса, презентация талисманов и порядок вручения наград: что обсуждают за неделю до Игр в Токио

Женская сборная России по регби была вынуждена отправиться на карантин после положительного теста на коронавирус у массажиста, а Мария Ласицкене выиграла заключительный предолимпийский турнир. ОКР презентовал талисманы национальной команды, МОК представил новый регламент церемонии награждения атлетов, а журналист назвал лжецом президента организации Томаса Баха. Что происходит за неделю до Игр в Токио — в материале RT.

Презентация талисманов и критика Собчак

До начала XXXII летних Олимпийских игр осталась неделя, и спортсмены начинают постепенно съезжаться в Токио. Однако далеко не у всех последние дни подготовки проходят гладко.

Так, накануне стало известно, что массажист женской сборной России по регби-7 сдал положительный тест на коронавирус. Вся команда, находящаяся в японском городе Мунаката, была вынуждена отправиться на четырёхдневный карантин. Возникло опасение, что спортсменкам и вовсе придётся сняться с соревнований, но эта информация была опровергнута.

Позднее все регбистки сдали два отрицательных теста на COVID-19, поэтому уже в субботу смогут вернуться к тренировкам. Что касается самого массажиста, то он был отправлен в больницу, однако его жизни ничего не угрожает.

Представители других видов спорта подходят к соревнованиям в штатном режиме. Так, о своей подготовке рассказала одна из главных претенденток на медали Токио в лёгкой атлетике Мария Ласицкене. Она одержала победу на турнире в Финляндии, ставшем для неё первым после травмы. В субботу ей предстоит выступить ещё на одном старте, после чего она отправится в Японию.

«Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать. Самое интересное впереди. До Олимпийских игр есть ещё время для подготовки, и, я надеюсь, мы проведём его очень качественно», — приводит слова Ласицкене пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, россиянка является трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, а на предстоящих Играх у неё будет шанс завоевать первую олимпийскую награду.

Между тем Олимпийский комитет России (ОКР) представил окончательную версию талисманов сборной. Как и было заявлено ранее, ими стали два необычных персонажа, совмещающие в себе черты животных и близких всем россиянам предметов, — Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг. Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А Кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму», — говорится в сообщении ОКР.

Разработкой талисманов занималась студия известного дизайнера Артемия Лебедева.

В отличие от талисманов, россиян в Токио не сможет поддержать посол национальной команды Евгения Медведева. Совместно с ОКР она приняла решение не ехать в Японию из-за сложной эпидемиологической обстановки, а также большого количества ограничений во время Игр.

«Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация всё-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введённые ограничения делают поездку бессмысленной», — посетовала Медведева.

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Кроме того, в преддверии Игр произошло несколько неоднозначных ситуаций, напрямую не связанных со спортсменами. В СМИ появились предписания по поводу того, как российские олимпийцы должны отвечать на провокационные вопросы, касающиеся Крыма, движения Black Lives Matter, допинговых скандалов и других тем. В частности, им предлагается избегать острых заявлений и в некоторых случаях отказываться от комментариев.

В ОКР подчеркнули, что в организации действительно акцентируют внимание атлетов на некоторых темах во избежание неоднозначных ситуаций, однако о строгих предписаниях речи не идёт. При этом сам факт наличия инструкции вызвал неоднозначную реакцию. Если некоторые эксперты выразили недоумение по этому поводу, то в Кремле пояснили, что иногда они действительно могут быть полезными.

«Потому что спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, многие пытаются привлечь их к политике. И тогда они попадают в тяжёлые ситуации», — приводит слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова РИА Новости.

Тем временем название «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио» возмутило известную телеведущую Ксению Собчак, которая в нецензурной форме раскритиковала сотрудников канала, отметив, что их шутка не удалась.

За них пришлось вступиться паралимпийцу Дмитрию Игнатову.

«Дорогая Ксения Анатольевна, название «Одной ногой в Токио» придумал я. И оно безумно нравится всем моим друзьям-паратлетам и вообще всем людям с инвалидностью. Пишут, что оно классное. Мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев», — пояснил Игнатов.

В ответ Собчак взяла свои слова обратно и пожелала спортсменам удачи на Паралимпийских играх, стартующих 24 августа.

Открытие Олимпийской деревни и протесты в Японии

В Токио же завершается последний этап подготовки к Играм, осложнённый пандемией. Организаторы объявили об изменениях в церемонии награждения медалистов соревнований. По примеру других международных турниров во избежание лишних контактов спортсмены будут вынуждены сами надевать на себя награды. При этом в торжественных мероприятиях смогут принимать участие лишь полностью вакцинированные члены Международного олимпийского комитета (МОК).

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Между тем в Токио открылась Олимпийская деревня. По подсчётам организаторов, в общей сложности она станет временным домом для 11 тыс. спортсменов, которым, разумеется, также придётся соблюдать строгие меры безопасности.

Тем не менее, несмотря на ограничения, один из первых будущих жителей Олимпийской деревни уже сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин. Заболевание выявлено и у одного члена организационной группы. Их имена не разглашаются. Кроме того, вспышка COVID-19 была зафиксирована в гостинице, в которой проживает сборная Бразилии по дзюдо.

В связи с пандемией Олимпийские игры до последнего момента находились под угрозой срыва, а против их проведения выступали как местные жители, так и некоторые политики и врачи. Главной мишенью для критики по-прежнему является президент МОК Томас Бах, которого обвиняют в эгоизме и преследовании собственных корыстных целей. Именно поэтому его нынешний визит в Японию был ознаменован сразу несколькими акциями протеста.

Сначала жители Хиросимы выступили против визита главы МОК в город, намеченного на 16 июля. По их мнению, проведение Игр ставит под угрозу жизни большого количества людей.

«Томас Бах использует образ «мира без атомного оружия», только чтобы оправдать насильное проведение Олимпиады во время пандемии. Это оскорбление чувств людей, переживших ядерную бомбардировку», — цитирует The Guardian одного из протестующих.

Ещё один случай произошёл во время встречи Баха с мэром Токио Юрико Коикэ. Один из журналистов в зале назвал президента МОК лжецом, прокричав, что «аэропорты опасны», предположительно, намекая на условия проведения Игр. Охране пришлось вывести нарушителя из зала.