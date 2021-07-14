Медведева не поедет на Олимпиаду в Токио

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Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на летних Олимпийских играх, не поедет в Токио.
Медведева не поедет на Олимпиаду в Токио
  • globallookpress.com

«Это решение далось нелегко. До последнего надеялась, что ситуация позволит находиться рядом с национальной командой в Токио, но введённые ограничения делают поездку бессмысленной», —  цитирует Медведеву пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам фигуристки, её роль на Олимпийских играх заключалась в личной поддержке спортсменов и участии в торжественных церемониях в Олимпийской деревне.

«Забота о здоровье каждого из нас требует максимальной ответственности. Понимая общую обеспокоенность продолжающейся пандемией, мы приняли такое решение. Буду всем сердцем поддерживать команду», — сказала Медведева.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.

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