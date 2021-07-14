Ласицкене заявила, что не намерена расслабляться после победы на турнире в Финляндии

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на легкоатлетическом турнире в финском Йоэнсуу.

«Старт получился ярким, хоть и немного затянутым. Полные трибуны болельщиков, все это возвращает к жизни. Рада результату в два метра, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать, самое интересное впереди», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это второй турнир после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии