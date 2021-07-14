Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии
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В своей лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на отметке 2,00 м.
Второе место заняла представительница Греции Татьяна Гусин, а третье — американка Иника Макферсон.
Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это второй турнир после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.
Ранее Ласицкене заявила, что травма её не беспокоит и она может полноценно выступать.