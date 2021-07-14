Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в финском Йоэнсуу.
Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

В своей лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на отметке 2,00 м.

Второе место заняла представительница Греции Татьяна Гусин, а третье — американка Иника Макферсон.

Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это второй турнир после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.

Ранее Ласицкене заявила, что травма её не беспокоит и она может полноценно выступать.

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