Ласицкене победила на турнире по прыжкам в высоту в Финляндии

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в финском Йоэнсуу.

В своей лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на отметке 2,00 м.

Второе место заняла представительница Греции Татьяна Гусин, а третье — американка Иника Макферсон.

Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это второй турнир после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.

Ранее Ласицкене заявила, что травма её не беспокоит и она может полноценно выступать.