Кремль поддержал подготовку инструкций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подготовить для российских спортсменов инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио.

«В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос, зачем могут понадобиться такие инструкции.

«Потому что спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, многие пытаются привлечь их к политике. И тогда они попадают в тяжёлые ситуации», — сказал он.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР подготовил для российских спортсменов инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио.