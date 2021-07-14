СМИ: российским олимпийцам выдали инструкцию с ответами на провокационные вопросы

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил для российских спортсменов инструкцию по поводу ответов на «провокационные» вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщают «Ведомости», согласно инструкции ОКР, лучшим вариантом ответа на вопросы является — «No comment».

Инструкция рекомендует не обсуждать Крым, Донбасс и «другие подобные вопросы», так как «спорт должен оставаться вне политики».

На вопросы про движение Black Lives Matter спортсменам рекомендуется отвечать, что это личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

На вопросы про допинговые скандалы россияне должны ответить, что по этой части им сказать нечего, поскольку они никогда в них не участвовали, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, — ответить: «No comment».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.