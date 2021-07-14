ОКР показал талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, их зовут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
ОКР показал талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Они разные. Мишка — настоящий весельчак, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьёзный, может подколоть, но по-доброму», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР. 

В ОКР отметили, что талисманы будут помогать вести аккаунты во время Олимпийских игр.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР подготовил для российских спортсменов инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио.

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