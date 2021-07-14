В ОКР прокомментировали информацию об инструкциях олимпийцам по общению со СМИ

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Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов прокомментировал информацию об инструкциях для спортсменов по общению с прессой во время летних Олимпийских игр в Токио.
В ОКР прокомментировали информацию об инструкциях олимпийцам по общению со СМИ
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«Считаю, что нужно внести ясность в связи с сегодняшней публикацией, которая как минимум вводит в заблуждение спортсменов и болельщиков. ОКР действительно ведёт большую разъяснительную работу с членами нашей олимпийской команды. Существует много нюансов, о которых порой участники даже не задумываются, а потом могут попасть в неприятную ситуацию. Поэтому стараемся заранее акцентировать внимание на важных моментах. Обсуждаем, разъясняем, делимся опытом. С одной-единственной целью — минимизировать риски для членов нашей команды и делегации. Но при этом о каких-либо методичках, пособиях и тем более инструкциях речь не идёт. В конечном итоге решения принимают сами спортсмены или представители федераций», — приводит слова Выборного «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у прессы действительно есть потребность в информации по тем или иным неспортивным вопросам, но ОКР никогда не даёт атлетам указаний или предписаний.

«Жаль, что на ровном месте в СМИ появляются откровенные выдумки. А дёргают в итоге спортсменов, которым менее чем через две недели выступать в Токио», — добавил пресс-секретарь ОКР.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее появилась информация, что ОКР подготовил для российских спортсменов инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио.

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