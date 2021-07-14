Тестирование на коронавирус не выявило заболевших в женской сборной по регби-7
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- РИА Новости
«Все игроки и весь персонал сдали новый тест на коронавирус после положительного теста у массажиста. Сейчас пришёл отрицательный результат у всех. Это был первый тест. Завтра будет ещё один. Надеемся, что всё будет хорошо. У всей команды, у всего персонала», — приводит «Матч ТВ» слова генерального менеджера команды Алексея Грамотнева.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что в Федерации регби России рассказали о ситуации с коронавирусом в олимпийской сборной.