Тестирование на коронавирус не выявило заболевших в женской сборной по регби-7

Женская сборная России по регби-7 прошла первое внеочередное тестирование на коронавирусную инфекцию после выявления заболевания массажиста команды.

«Все игроки и весь персонал сдали новый тест на коронавирус после положительного теста у массажиста. Сейчас пришёл отрицательный результат у всех. Это был первый тест. Завтра будет ещё один. Надеемся, что всё будет хорошо. У всей команды, у всего персонала», — приводит «Матч ТВ» слова генерального менеджера команды Алексея Грамотнева.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Федерации регби России рассказали о ситуации с коронавирусом в олимпийской сборной.