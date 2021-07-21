Российский пловец пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко сообщил, что у российского пловца Ильи Бородина положительный результат теста на коронавирусную инфекцию и он пропустит летние Олимпийские игры в Токио.

«К сожалению, из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Илья Бородин не примет участие в летних Олимпийских играх. Второй тест на коронавирус показал наличие инфекции. Вылететь со сборной в Токио Илья не сможет», — цитирует Авдиенко РИА «Новости».

По словам вице-президента ВФП, Бородин является одним из самых дисциплинированных людей в национальной команде.

«Илья соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных пловцов с тестами всё в порядке. Команда вылетает в Токио 22 июля», — сказал он.

Отметим, что Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что пловцы Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Олимпиады в Токио.