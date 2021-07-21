Российский пловец пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус
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«К сожалению, из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Илья Бородин не примет участие в летних Олимпийских играх. Второй тест на коронавирус показал наличие инфекции. Вылететь со сборной в Токио Илья не сможет», — цитирует Авдиенко РИА «Новости».
По словам вице-президента ВФП, Бородин является одним из самых дисциплинированных людей в национальной команде.
«Илья соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных пловцов с тестами всё в порядке. Команда вылетает в Токио 22 июля», — сказал он.
Отметим, что Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексом.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.
Ранее сообщалось, что пловцы Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Олимпиады в Токио.