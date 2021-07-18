Пловцы Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Всё в порядке, всё хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так всё закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
14 июля стало известно об их временном отстранении на основании данных московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что ФГСР готовит материалы для обращения в МВД по делу о допинге гребцов.