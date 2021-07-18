Пловцы Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о снятии временного отстранения от соревнований с Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, наложенного из-за нарушения антидопинговых правил.

«Всё в порядке, всё хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так всё закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

14 июля стало известно об их временном отстранении на основании данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что ФГСР готовит материалы для обращения в МВД по делу о допинге гребцов.