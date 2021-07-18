ФГСР готовит материалы для обращения в МВД по делу о допинге гребцов

Федерация гребного спорта России (ФГСР) готовит материалы для обращения в правоохранительные структуры в связи с дисквалификацией двух российских гребцов — Никиты Моргачёва и Павла Сорина — за нарушение антидопинговых правил.

По словам президента ФГСР Алексея Свирина, которые передаёт ТАСС, федерация в настоящее время проводит собственное расследование для сбора материалов и их последующей передачи в правоохранительные органы.

«Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определённая фактура. Да, у нас есть мысли, со спортсменами мы более-менее составили картину, но такие дела минимально — недоказуемы, максимально — не доводятся до логического достижения, нам хочется этого избежать», — добавил Свирин.

Моргачёв и Сорин, вошедшие в состав сборной на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа, были отстранены от соревнования в связи с положительной допинг-пробой на мельдоний, взятой во внесоревновательный период.

Ранее сообщалось, что российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге.