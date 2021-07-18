Российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге

Короткая ссылка
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о том, что федерация предложила российским гребцам пройти проверку на полиграфе после отстранения Никиты Моргачёва и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в их допинг-пробах.
Российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге
  • © РИА Новости / Павел Комаров

«Мы предложили гребцам пройти тестирование на полиграфе. Все спортсмены согласились. Пока проводим расследование в рамках федерации. Речь идёт о пяти гребцах», — цитирует Свирина ТАСС.

По словам президента федерации, после летних Олимпийских игр в Токио будет предложено пройти проверку на полиграфе всем.

«Любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если спортсмен чист, то проблем с тем, чтобы пройти проверку, нет», — сказал он.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы снялись с парной четвёрки на Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить