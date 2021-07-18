Российским гребцам предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о том, что федерация предложила российским гребцам пройти проверку на полиграфе после отстранения Никиты Моргачёва и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в их допинг-пробах.

«Мы предложили гребцам пройти тестирование на полиграфе. Все спортсмены согласились. Пока проводим расследование в рамках федерации. Речь идёт о пяти гребцах», — цитирует Свирина ТАСС.

По словам президента федерации, после летних Олимпийских игр в Токио будет предложено пройти проверку на полиграфе всем.

«Любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если спортсмен чист, то проблем с тем, чтобы пройти проверку, нет», — сказал он.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы снялись с парной четвёрки на Олимпиаде в Токио.