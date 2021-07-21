97% россиян не знают ни одного российского олимпийца

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящённого предстоящим летним Олимпийским играм в Токио.

«97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на Олимпиаде. 1% узнал трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что 61% граждан России собираются следить за ходом Олимпийских игр. 15% опрошенных будут регулярно смотреть трансляции Олимпиады.

Наибольший интерес у россиян вызывают лёгкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.