Президент МОК прокомментировал выбор Брисбена в качестве столицы Олимпиады-2032
- © FABRICE COFFRINI / AFP
«Сегодняшнее голосование — это свидетельство веры в то, что Брисбен и штат Квинсленд прекрасно справятся с организацией летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Планы проведения Олимпиады в Брисбене в 2032 году вписываются в долгосрочные региональные и национальные стратегии в смысле социального и экономического развития», — цитирует Баха AP.
Напомним, что на заседании МОК, проходившем в Токио, из 80 делегатов 72 человека проголосовали за выбор Брисбена в качестве столицы летней Олимпиады, пять — против, три человека воздержались.
Отметим, что это третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, а в 2000 году — в Сиднее.
Ранее сообщалось, что Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году.