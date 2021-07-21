Бородин отреагировал на недопуск к Олимпиаде из-за коронавируса

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Российский пловец Илья Бородин прокомментировал положительный тест на коронавирусную инфекцию, из-за которой он пропустит летние Олимпийские игры в Токио.
Бородин отреагировал на недопуск к Олимпиаде из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Это полнейший шок. Чувствую себя прекрасно и болею бессимптомно. Изолировали, потому что являюсь переносчиком», — цитирует Бородина «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменам, он был хорошо готов к соревнованиям, судя по тренировкам.

«По секундам сказать не могу, но на свой лучший результат — точно», — сказал он.

Отметим, что Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российский пловец пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

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