«Для всех спортсменов это станет трагедией»: эксперты о возможной отмене ОИ и росте заболеваемости коронавирусом

Отмена Олимпийских игр станет для всех спортсменов настоящей трагедией. Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев. В свою очередь, легендарный пловец Денис Панкратов предположил, что вспышка коронавируса в Олимпийской деревне поставит крест на проведении ОИ. Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отдал должное организаторам, которые делают всё, чтобы соревнования состоялись. Прославленный гребец Максим Опалев объяснил, почему атлеты готовы отправиться в Токио, несмотря на риск. А известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина призвала их спокойно работать и не обращать внимания на новости.

«Организаторам нужно поставить памятник за то, что они взялись провести эти Игры»

До начала Олимпийских игр в Токио осталось всего два дня, однако до сих пор есть вероятность, что их отменят. Это признал генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто. По его словам, подобный вариант нельзя исключать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Между тем число заболевших коронавирусом постоянно растёт.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в 2000 году стал первым отечественным олимпийским чемпионом по теннису. В беседе с RT он призвал установить организаторам памятник и объяснил, почему участники должны быть им благодарны.

— Лично для вас в ходе карьеры отмена ОИ стала бы трагедией?

— Я не действующий спортсмен, и мне этот вопрос задавать не совсем корректно. Сложно сказать, как бы отреагировал на их месте. Наверное, зависит от возраста. Одно дело, когда тебе 22 года, другое, если — 30. Это две разные ситуации. Кто хотел участвовать в Олимпиаде, уже приехал в Токио.

— Атлетам в данной ситуации лучше рискнуть здоровьем, чем упустить шанс выступить на ОИ?

— Мы ведь не знаем, какая ситуация сложилась на месте внутри страны. Да, три спортсмена сдали положительные тесты на коронавирус непосредственно в олимпийской деревне. Но они, наверняка, привезли COVID-19 с собой. Всё же инкубационный период никто не отменял, и я уверен, на месте никто заболеть не мог. За день-два нахождения в Японии это просто невозможно. Уверен, хозяева Игр своевременно будут изолировать всех, сдавших положительные тесты, чтобы не допустить вспышки.

— Свидетельствует ли увеличение количества заразившихся о недочётах со стороны организаторов?

— Они здесь совершенно не при чём. Напротив, им нужно поставить памятник за то, что вообще взялись провести эти Игры.

Спортсмены должны понимать: в любой другой ситуации их бы просто отменили. И те, кто реально претендует на медали, остались бы без соревнований до 2024-го. Японцы пошли на такой шаг и при содействии МОК пытаются организовать ОИ.

— Как относитесь к спортсменам, которые жалуются на жёсткие правила жизни в олимпийской деревне?

— А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто всё, и идёт нормальная полноценная жизнь. Сейчас хозяева ввели некие ограничения. С этим нужно мириться. Поймите, мы больше не находимся в условиях, которые были до пандемии. Всё изменилось. Поэтому выберите для себя, чего вы хотите, выступать или комфортно жить.

— Стоило ли вообще рисковать и проводить ОИ в таких условиях?

— Да, болельщиков не будет, но, в конце концов, Олимпиада организовывается для самих спортсменов. Если люди не ценят это, грош им цена. Вы сами видите, какая ситуация с коронавирусом сложилась во всём мире, и организаторы не должны выслушивать претензии. Не нравится — езжайте домой.

«Вспышка коронавируса в олимпийской деревне моментально поставит на Играх крест»

Поддержал Кафельникова двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. По словам прославленного пловца, взяв на себя ответственность за проведение ОИ при пустых трибунах, японцы понесли серьёзные финансовые потери.

— Отмена Олимпиады реальна, или хозяева пытаются перестраховаться?

— Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр.

— То есть, на ваш взгляд, подобное развитие событий действительно возможно?

— В первую очередь, мы говорим о здоровье спортсменов. И только во вторую о всемирном празднике. Понятно, что участникам будет неприятно, но в мире сейчас и без того много проблем. Знаете, переболеть коронавирусом с тяжёлыми последствиями — не меньшая трагедия.

— Стоило тогда МОК вообще рисковать и запускать ОИ, учитывая отсутствие болельщиков?

— Нужно отдать должное японцам. Фактически они закрыли собой амбразуру. Проведение Олимпиады при пустых трибунах на сегодняшний день в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии — колоссальный удар по бюджету страны. Поэтому хозяева просто в очередной раз показали миру готовность жертвовать собой. Если запустить ОИ сейчас не выйдет у них, то не получится уже ни у кого.

— Тем не менее, пока в олимпийской деревне сдали положительные тесты на COVID-19 только три спортсмена. Это не критично?

— Инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней. Три случая в течение недели могут превратиться в сто. Ведь мы до сих пор, по большому счёту, не знаем, что это за вирус и как он передаётся. Мифы и догадки о контактной передаче впоследствии неоднократно опровергались. На сегодняшний день единого мнения нет. Но, повторюсь, вспышка заболевания в олимпийской деревне моментально поставит на Играх крест. А если своевременно не отреагировать на неё, последствия могут быть гораздо более серьёзными. На месте ответственных лиц я бы принял решение о приостановлении ОИ.

«Нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала»

В свою очередь, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что организаторам невыгодно отменять ОИ за пару дней до начала. Но, по мнению депутата Госдумы, в данной ситуации решение будут принимать не они, а поэтому возможно всё.

— Как российским спортсменам реагировать на слухи об отмене Олимпийских игр?

— Не могу прогнозировать подобное развитие событий. Но любая отмена Олимпиады абсолютно для всех станет трагедией. Это даже не обсуждается. Сейчас им просто нужно тренироваться, как ни в чём не бывало. Во время подготовки к боям я никогда не читал прессу. То же могу посоветовать и ребятам. Их задача — работать, а не изучать новости. Они приехали в Токио выступать, а не на экскурсию и должны соблюдать установленные правила.

— На ваш взгляд, организаторы постараются сделать всё, чтобы не отменять ОИ?

— Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше.

Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают.

— Судя по заявлению Муто, можно сказать, у них постепенно сдают нервы?

— Мне тяжело судить со стороны. Но скорее здесь стоит кивать на СМИ. Журналисты больше раздувают данную ситуацию, задавая соответствующие вопросы. Президент МОК Томас Бах уже высказался на этот счёт. Он признался, что если бы знал, с каким количеством сложностей придётся столкнуться, просто отменил бы Олимпиаду. Но теперь пути назад, конечно, нет, раз уж ввязались в эту игру.

«Для многих это единственный шанс выступить на Олимпиаде»

А олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев назвал спортсменов после всех перенесённых испытаний героями и отметил, что лишать их возможности выступить на ОИ ни в коём случае нельзя.

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— Отмена Олимпиады для участников станет трагедией?

— Постоянные тесты, проверки, переносы соревнований — наши атлеты уже проделали тернистый путь и преодолели все барьеры. Остался завершающий этап. Я знаю, многие наши ребята, в том числе сборная по гребле на байдарках и каноэ, проходят акклиматизацию в Приморском крае.

Разумеется, мы все очень ждём Олимпийских игр. Хочется, чтобы они состоялись, пусть даже на трибунах не будет болельщиков, и, по сути, Игры получатся неполноценными. Но всё равно надеюсь, россияне выступят, а соревнования не отменят. Поверьте, это очень важно для самих спортсменов, ведь для кого-то данная Олимпиада станет первой, а для кого-то — последней. Неизвестно, что произойдёт через три года. Кто-то закончит карьеру, а кто-то проиграет конкуренцию. Я верю: ОИ состоятся, а организаторы взвешенно подойдут к принятию решения.

— Тем не менее, отправляясь в Токио, атлеты так или иначе подвергают себя риску?

— Конечно, мы не можем не замечать и другую сторону медали. Коронавирус постепенно прогрессирует. Я сам в августе прошлого года переболел в достаточно тяжёлой форме. Скажу честно, для меня это стало непростым испытанием. Надеюсь, в Токио найдут золотую середину. И ОИ проведут, и спортсмены останутся здоровы и получат возможность показать результат. А чтобы не бояться заразиться, им в первую очередь нужно соблюдать меры безопасности, прописанные врачами.

— То есть, сами спортсмены в любом случае готовы рискнуть ради шанса принять участие в главном турнире четырёхлетия?

— Поставьте себя на их место. Для многих это единственный шанс выступить на Олимпиаде. Люди прошли национальные отборы, завоёвывали лицензии для страны. Лучшие получили возможность, миновав все барьеры, приехать в Японию. Не забывайте, что Игры ещё перенесли на год. В такой ситуации вообще сложно найти мотивацию и не опустить руки.

«Спокойно работать»

Наконец, известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила, как участникам абстрагироваться от подобных новостей.

— Как спортсменам следует реагировать на подобные слухи?

— Когда появится официальная информация об отмене соревнований, тогда и будем решать, что делать дальше. Пока таких сведений не поступало, и Игры остаются в календаре.

— Как атлетам в такой ситуации тренироваться, не забивая голову лишними мыслями и тревогами?

— Сейчас думать о том, что только может произойти, не имеет смысла. Вариантов — масса. Вдруг завтра начнётся смерч? Поэтому все рассуждения на данный счёт в настоящий момент просто не имеют смысла. Ребятам лишь остаётся спокойно работать.